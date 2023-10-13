كيف أبدأ الرجيم ؟ إرشادات ونصائح من الخبراء لإنجاحه

بيروت - نادين محمد - تتخذين قراراً بالبدء بالرجيم، ولكن لا تعرفين كيف؟ قومي باتباع هذه الخطوات المهمة التي ينصح بها خبراء التغذية لإنجاح الحمية وعدم التراجع حتى الوصول إلى الهدف المنشود، وهو الحصول على قوام رشيق دون الإضرار بصحة الجسم.

نصائح الخبراء لإنجاح الرجيم

سيدتي، لتحقيق النجاح من الحمية الغذائية التي ترغبين من خلالها إنقاص وزنك، عليك في البداية أن تأخذي بعين الاعتبار بعض النصائح والتي تتمثل بـ :

الصورة من Adope

الاستعداد لخسارة الوزن

قبل البدء باتباع الحمية الغذائية لخسارة الوزن، يجب أن يكون لك دافعاً لاتباعها ورغبة ذاتية لذلك وليس بسبب ضغوط من الآخرين. وهذا يحفزك على اتباعها دون توقف.

ما رأيك الاطلاع على كيف تتخطين ثبات الوزن بعد الولادة؟

إستشارة الطبيب

قبل البدء بالرجيم، قومي باستشارة الطبيب لتقديم جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعدك في خسارة الوزن، وقد يقوم بإجراء فحوصات طبية للتأكد من أن الحمية لن تؤثر سلباً على صحة جسمك، وقد يقوم بتحويلك إلى إلى أخصائي تغذية، أو مقدم رعاية صحية متخصص قد يساعد في بعض الحالات، كاستشاري مرض السكري، القلب وغير ذلك، لتكون حميتك الغذائية آمنة ومناسبة لوضعك الصحي.

الأهداف

ينصح خبراء التغذية والأطباء قبل البدء بالرجيم يأن تكون للمرأة وحتى الرجل قبل اتباع أي حمية غذائية أهدافاً طويلة وأخرى قصيرة المدى، وبأن تكون منطقية يمكن تحقيقها لفقدان الوزن، على أن يتراوح مقدار فقدان الوزن ما بين 0.5 -1 كيلوغرام في الأسبوع، والثبات على هذه الأهداف، وإن استغرق بلوغ النتائج المرغوب بها وقتاً طويلاً. وهذا يساهم في أن تتحول الحمية الغذائية إلى أسلوب حياة ثابت وطويل المدى، يحقق خسارة الوزن من جهة، ومن جهة أخرى يحافظ على صحة الجسم.

التدوين

قومي بإعداد مذكرة تدونين فيها عاداتك الغذائية، لإعطاء خبير التغذية فكرة جلية عن نظام غذائك المعتاد، ليتمكن من تصحيح ما تظنينه صحياً وهو ليس كذلك ولتحديد كمية السعرات الحرارية المتناولة يومياً، وبالتالي تحديد نقطة الانطلاق لتحقيق هدف فقدان الوزن.

التغيير التدريجي

الصورة من Freepik

مما لا شك فيه أن التغيير في العادات الغذائية أمر ليس بسهل، وقد تجدين صعوبة بالغة في القيام به. لا بأس بإجراء تغييرات تدريجية صغيرة، ما يساعدك في الاعتياد على سلوك غذائي جديد، قد يستمر مدى الحياة. فعلى سبيل المثال، هذا التغيير سيساهم في تبديل قائمة مشترياتك للأطعمة، سيحفزك على إعداد أصناف مختلفة من الوجبات الصحية في المنزل لتتجنبي السعرات الحرارية الموجودة في الوجبات الدسمة الجاهزة.

الابتعاد عن الحميات السريعة

هناك الكثير من الحميات المضللة والتي تعد بخسارة وزن سريع وقياسي، ترتكز على نظام صارم قليل السعرات الحرارية وعلى تكرار تناول الأطعمة نفسها باستمرار، إلا أن هذه الحميات تعطي تأثيراً لفترة قصيرة من الوقت، سرعان ما يكتسب الجسم الوزن مرة أخرى بعد الانتهاء منها، إذ إنه قد يكون معظم الوزن المفقود ناتجاً عن خسارة الماء أو العضلات عوضاً عن فقدان الدهون.

قد يعجبك هنا لإنجاح حميتكِ الغذائية، هذه أفضل المشروبات لحرق الدهون

إختيار الحمية المناسبة

ما من حمية غذائية تناسب الجميع، لذا قبل البدء بالرجيم، يجب اختيار النظام الغذائي المناسب لك والذي يأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور الأساسية التي يرتكز عليها فقدان الوزن، مثل العمر، النوع، الطول، النشاط البدني، أسلوب الحياة اليومية والوزن المرغوب بفقدانه. وبالتالي قبل أن تبدئي بالرجيم إستعيني باختصاصي تغذية لتحديد نظام غذائي خاص بك.

الصورة من Freepik

قبل البدء بالرجيم، إعلمي أنه ما من حمية غذائية تحقق نجاحاً دون أن ترافقها بعض التمارين الرياضية. ضعي جدولاً لأوقاتك، نظميها وخصصي بعضاً منها للتمارين الرياضية. لا داعي لأن تكون تمارين قاسية وتتطلب منك الذهاب إلى النوادي الرياضية، بل يمكن الاكتفاء برياضة المشي لمدة ½ ساعة يومياً أو كل يومين، سواء على جهاز متوفر في المنزل، او يفضل في الهواء الطلق لمزيد من الاستمتاع. وهذا يؤثر مباشرة على تصميمك وإصرارك على تحقيق أهدافك المرجوة من الرجيم .

قد يعجبك أيضًا ما يقوله شكل بطنك عن قدرتك على حرق الدهون