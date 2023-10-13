هل العلاج الكيماوي يسبب فقدان الشهية؟

بيروت - نادين محمد - غالبًا لا يشعر الأشخاص الذين يعالجون من مرض السرطان ويخضعون للعلاج الكيمياوي بالجوع. وهذا لأن بعض علاجات السرطان تؤثر على الشهية أو تُغير مذاق الطعام أو رائحته.

إحدى الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي تتمثل في مشاكل الفم والحلق أو الغثيان والقيء، كل هذا يمكن أن يجعل تناول الطعام صعبًا أيضًا. التعب المرتبط بالسرطان يمكن أن يقلل أيضًا من شهية المريض.

على المريض أن يتحدث إلى فريق الرعاية الصحية إذا شعر بفقدان الشهية أو وجد صعوبة في تناول الطعام. يجب ألا ينتظر حتى يشعر بالضعف، أو يفقد الكثير من الوزن، أو الإصابة بالجفاف. من المهم تناول الطعام بشكل متوازن، خاصة أثناء علاج السرطان.

ما الذي يسبب فقدان الشهية؟

قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالسرطان العديد من العوامل التي تؤثر على شهيتهم،.السرطان نفسه يمكن أن يسبب فقدان الشهية للأسباب التالية:

العلاج الكيماوي يؤثر على الشهية- المصدر freepik



1- سرطان الجهاز الهضمي

إذا كان الورم موجودًا في أجزاء من الجهاز الهضمي أو حولها، فقد يؤثر على تناول الطعام، أو قد يسبب صعوبة في البلع، أو يجعل الشخص يشعر بالشبع دون تناول الطعام.



2- الهرمونات



تفرز بعض الأورام أنواعًا معينة من الهرمونات التي تؤثر على كيفية إدراك الجسم لشعوره بالجوع.

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3- الألم

أعراض مثل الألم والتوتر والاكتئاب والجفاف والغثيان التي قد تكون مرتبطة بالسرطان نفسه يمكن أن تقلل من شهية الشخص.



4- الجراحة

الجراحة وغيرها من الآثار الجانبية المرتبطة بعلاج السرطان يمكن أن تسبب فقدان الشهية. بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تؤثر على الشهية تشمل:

- تغيرات في الطعم أو الرائحة

- ألم

- الغثيان أو القيء

- الإمساك أو الإسهال

من المهم أن تتذكر أن المشاكل الصحية الأخرى غير السرطانية والأدوية المستخدمة لعلاج المشكلات غير السرطانية يمكن أن تسبب أيضًا فقدان الشهية.

السرطان يؤثر على الجهاز الهضمي - المصدر freepik

الشخص المصاب بفقدان الشهية (ضعف الشهية أو انعدام الشهية) قد يأكل أقل بكثير من المعتاد أو قد لا يأكل على الإطلاق. وهذا أمر شائع مع بعض أنواع السرطان وبعض العلاجات، ولكن من المهم أن تتذكر أن كل شخص مختلف عن الآخر. إذا كان العلاج هو السبب الرئيسي، فقد يكون فقدان الشهية مؤقتًا. إذا كانت هناك عوامل أخرى، فمن الممكن أن تدوم لفترة أطول.

طرق التحكم في فقدان الشهية

اتبعي هذه الخطوات للحصول على التغذية التي تحتاجيها للبقاء قوية أثناء العلاج:

1- شرب الكثير من السوائل:

من المهم شرب الكثير من السوائل، خاصة إذا كانت شهيتك تتراجع. يمكن أن يؤدي فقدان السوائل إلى الجفاف، وهي حالة خطيرة. قد يصاب المريض بالضعف أو الدوار ويتحول لون البول إلى اللون الأصفر الداكن إذا كان لا يشرب ما يكفي من السوائل.

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2- اختيار الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية:

تناولي القليل من الطعام، حتى لو لم تكوني جائعة. يجب تناول خمس أو ست وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

3- وجبات متنوعة

يحتاج معظم الناس إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

المصدر:

Cancer.gov