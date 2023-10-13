شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات تشير إلى انخفاض مستويات معدن المغنيسيوم في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم هو معدن أساسي يلعب دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تقلصات العضلات ووظيفة الأعصاب وصحة العظام، ويجب أن يستهلك الشخص البالغ 360-410 ملج من المغنيسيوم في اليوم، ويمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من المغنيسيوم أو عوامل أخرى إلى انخفاض مستويات هذه العناصر الغذائية الحيوية، مما يؤدي إلى ظهور علامات وأعراض مختلفة من المهم التعرف عليها، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى نقص المغنيسيوم في الجسم، بحسب موقع تايمز أوف إنديا .

هل تعاني من تشنجات الساق في الليل؟

واحدة من أكثر علامات نقص المغنيسيوم شيوعاً وملحوظة هي تشنجات العضلات والارتعاش. المغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات، وخاصة استرخاء ألياف العضلات.

عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، قد تنقبض العضلات وتتشنج بشكل لا إرادي. يمكن أن يكون هذا سائدًا بشكل خاص في تشنجات الساق في الليل.

هل تصاب بالخمول حتى عند عدم القيام بأي عمل بدني شاق؟

انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يساهم في التعب والضعف غير المبرر. هذا المعدن ضروري لإنتاج الطاقة، حيث إنه عامل مساعد في التفاعلات الأنزيمية التي تنتج الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، عملة الطاقة الأساسية في الجسم.

عندما يكون نقص المغنيسيوم، قد يواجه الجسم صعوبة في توليد الطاقة الكافية، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف.

هل تعاني من الصداع في كثير من الأحيان؟

انخفاض مستويات المغنيسيوم يؤدي إلى الصداع. يستخدم أكسيد المغنيسيوم لعلاج الصداع النصفي عدة مرات. وبالتالي، إذا كنت تعاني من الصداع غير المبرر في كثير من الأحيان، فمن المحتمل أن يكون لديك نقص في المغنيسيوم. استشر الطبيب وقم بعلاج نفسك بالمكملات الغذائية.

هل قللت من تناول الطعام فجأة؟

تعتبر أعراض الجهاز الهضمي سمة مميزة أخرى لنقص المغنيسيوم. يمكن أن ينتج الغثيان والقيء وفقدان الشهية عن انخفاض مستويات المغنيسيوم. يشارك المغنيسيوم في عمليات الهضم ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي. قد يؤدي النقص إلى تعطيل هذه الوظائف، مما يؤدي إلى عدم الراحة وانخفاض تناول الطعام.

هل تعاني من رعشة العين في كثير من الأحيان؟

المغنيسيوم يريح العضلات، كما أن المستويات المنخفضة من المغنيسيوم تضع ضغطًا غير ضروري على العضلات. هذا يمنع عينيك من الاسترخاء بشكل صحيح وبالتالي يسبب ارتعاش العين.

هل تشعر بالإمساك طوال الوقت؟

كمعدن مهم، يساعد المغنيسيوم في حركات الأمعاء بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي يؤديها. يزيد المغنيسيوم من كمية الماء في الأمعاء مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء. يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الإمساك ويحتاج إلى المكملات الغذائية المناسبة لإصلاحه.

هل تشعر بالتنميل أو الشعور بوخز كا "الدبابيس والإبر" في ساقيك؟

قد يسبب نقص المغنيسيوم اضطرابات حسية مثل الوخز أو التنميل أو الإحساس بالدبابيس والإبر في الأطراف. ترتبط هذه الأحاسيس باضطرابات في وظيفة الأعصاب، والتي يمكن أن تتأثر بمستويات غير كافية من المغنيسيوم.

هل أخبرك أحد أنك تتصرف بشكل مختلف؟

انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤثر على المزاج والسلوك. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص من زيادة القلق والاكتئاب والتهيج والتغيرات في الشخصية العامة. ويشارك المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية واستجابة الجسم للتوتر، مما يجعل دوره في الصحة العقلية مهمًا.

هل تعاني من خفقان القلب بشكل متكرر هذه الأيام؟

المغنيسيوم ضروري لوظيفة القلب السليمة، لأنه يساعد على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم. انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، والخفقان، أو عدم انتظام ضربات القلب. في الحالات الشديدة، يمكن أن يساهم نقص المغنيسيوم في مشاكل القلب والأوعية الدموية الأكثر خطورة.

هل تجد صعوبة في القيام بالأعمال الشاقة هذه الأيام؟

بالإضافة إلى التشنجات والتشنجات، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى ضعف عام في العضلات. هذا يمكن أن يجعل من الصعب تنفيذ الأعمال الشاقة.