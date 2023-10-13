شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بمشكلات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكلى لبعض المضاعفات الصحية في حالة إهمال الأعراض التي تعد مؤشرا لتعرضها لمشكلة صحية، فالكلى تعد من أعضاء الجسم المهمة التي تساهم في تنقية الجسم من السموم وطردها عن طريق عملية التبول، ولذا يقدم الدكتور خالد إبراهيم استشاري المسالك البولية والكلى في قصر العيني، أبرز الأعراض التي تعتبر جرس إنذار لمشاكل الكلى، ومنها:

- يشعر المصاب بألم شديد أثناء التبول، يصاحبه حرقان شديد.

- قلة كمية البول تعد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها .

- تغير لون البول حيث يميل إلى اللون الغامق ويصاحبه رغاوي.

- الإصابة بتورم في القدمين واليدين وحول العين، وذلك نتيجة لتراكم السوائل في الجسم.

- ألم يصعب تحمله في الظهر مكان الكلى.

- ظهور طفح جلدي نتيجة لتراكم الفضلات في الدم.

-الشعور بالإعياء والتعب الشديد نتيجة لعدم قدرة الكلى على تكوين خلايا الدم الحمراء المحملة بالأكسجين لتطهير الجسم.

- عدم الرغبة في تناول الطعام أي فقدان الشهية ونقص نسبة كبيرة من الوزن.

- الرغبة الزائدة في الغثيان والقيء نتيجة لتراكم الفضلات في الدم.

وأكد استشاري المسالك البولية والكلي على ضرورة الذهاب للطبيب في حالة ظهور هذه الأعراض، لإجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من أي مضاعفات قد تصل للفشل الكلوي الذي يصاحبه الغسيل أو الزرع.