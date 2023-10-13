شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من نقص الفسفور؟ اعرف الأطعمة الغنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الفسفور عنصر هام لجسم الإنسان وتكامل وظائفه، وسلامته، ونقص الفسفور في الجسم يحمل معه العديد من المخاطر الصحية، وذلك ما وضحته الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية.

وهناك قائمة وفقا لاستشاري التغذية تحتوي علي الفسفور، لعل أشهرها المأكولات البحرية، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك الكثير من المأكولات الغنية بالفسفور ايضا وتمد الجسم بحصته المطلوبة دون إسراف أو نقصان، ومن أبرز مشكلات نقص الفسفور فى الجسم هو الإصابة باضطراب فى وزن الإنسان، مع الشعور بالكسل والخمول والشعور بآلام في الجسم، وفائدة الفسفور في الجسم تتمثل فى تعزيز دفاعاته وتعزيز عمل عملياته ووظائفه كما يجب، كما أنه يعزز من قوة الجسم وتحمله.

ومن أبرز الأطعمة الصحية التى تحتوي علي الفسفور، الزبادي وبعض نوعيات الأجبان واللبن أيضا يحتوي علي نسبة منه، فضلا عن أن أغلب نوعيات السمك والمأكولات البحرية تحتوي عليه إلا أن اللحوم البيضاء والدجاج تحتوي ايضا علي نسبة جيدة منه، الأرز أيضا يحتوي عليه وهو ما يجعله طعاما صحيا شريطة عدم الاسراف في تناوله.

وتابعت استشاري التغذية موضحة مجموعة من الأكلات الصحية التي تحتوي علي الفسفور كالبيض ، الذي يحتوي علي نسبة جيدة منه.

أنه يمكن أيضا أن نتناول الحصة المفيدة من الفسفور بشكل جيد من خلال تناول القليل جدا من المكسرات باختلاف انواعها، فضلا عن أن الفاكهة تحتوي عليه أيضا إلا أن المجففة منها تحتوي علي نسبة أكبر منه، وهو ما يجعلها خيارا مميزا، ولكن علينا الانتباه لنسبة السكر بها.