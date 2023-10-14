شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخاطر صحية قد يسببها عدم تغيير أغطية سريرك بشكل مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تشكل أغطية سريرك والألحفة والوسائد أرضا خصبة لعث الغبار والبكتيريا والجراثيم، علاوة على ذلك، يمكن أن تنتقل العدوى من خلال الفراش المتسخ، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة المناسبة عن طريق تنظيف الفراش، من المهم استبدال عناصر اللحاف والوسائد والأغطية بشكل دورى ولفقا لتقرير موقع " dailymail".

5 مخاطر صحية لعدم تغيير الأغطية الموجودة على فراشك بانتظام

وفقا للتقرير أدرج الخبراء خمسة من المخاطر الصحية التي قد تواجهها إذا لم تقم بتغيير أغطية الفراش الخاص بك بانتظام، ولم تمارس النظافة الجيدة، وتشمل:

1.زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والحساسية مع مرور الوقت:

بمرور الوقت، يصبح الفراش والوسائد أرضًا خصبة لعث الغبار، وهو صغير جدًا بحيث لا يمكن رؤيته ولكنه كثير، يمكن للمئات منها أن تزدهر في جرام واحد فقط من الغبار، وتستمر لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتتكاثر بكثرة، إذا كنت حساسًا لعث الغبار أو مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي، فقد تواجه صعوبة في النوم، والمزيد من الاستيقاظ أثناء الليل، والشخير.

2.انتشار الالتهابات

كشفت دراسة سابقة أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال الملاءات المتسخة.، لذلك، عندما تشعر بالتوعك، من الضروري غسل الفراش على الفور، خاصة إذا كنت تشارك السرير، لمنع انتشار العدوى.

3.فراشك قد يحتوي على بكتيريا أكثر مما تعتقد

لسوء الحظ، قد يحتوى سريرك على الكثير من البكتريا أكثر مما تتخيل بسبب تراكم العرق والجلد الميت وعث الغبار، يعزز العرق وزيوت الجلد واللعاب نمو البكتيريا في الفراش، مما يسبب روائح كريهة والتهابات محتملة، والغسيل المنتظم هو المفتاح للحد من هذه المخاطر البكتيرية.

4.قد تكون أكثر عرضة لآلام الرقبة مع مرور الوقت

تعمل الوسادة وغطاء المرتبة كنظام دعم لرقبتك وعمودك الفقري، ومع مرور الوقت، يمكن أن تفقد هذه العناصر شكلها الأصلي وصلابتها، مما يؤدي إلى عدم الراحة والوجع والألم في الرقبة والكتفين والظهر.

5.يمكن أن يسبب مشاكل الجلد

أثناء النوم يفرز جسمك الزيوت ويتخلص من خلايا الجلد الميتة ويتعرق، ويمكن أن تتراكم هذه المواد على الملاءات وأغطية الوسادات بمرور الوقت، مما قد يتسبب في انسداد المسام وظهور حب الشباب وتهيج الجلد.

لذا يؤدي تغيير الفراش بانتظام إلى تقليل احتمالية حدوث هذه المشكلات، مما يساعد في الحفاظ على بشرة أكثر نقاءً وصحة.