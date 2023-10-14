شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد استخدام زيوت البشرة.. أهمها توحيد اللون ومكافحة الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هناك مجموعة فوائد صحية لوضع الزيوت على البشرة طوال فترة الليل، أبرزها تأخير الشيخوخة وتقليل التجاعيد، وسيوضح التقرير التالى ذلك . بحسب ما نشره موقع onlymyhealth.

فوائد استخدام زيوت البشرة :قال الباحثون إن هناك خمسة أسباب تجعلك تستخدمين الزيوت كجزء من روتينك الليلي للعناية بالبشرة، ويجب وضعها طوال الليل.



2.الترطيب العميق 2.الترطيب العميق

1. عندما تضع زيوت الوجه موضعيا، فإنها تساعد على إنشاء حاجز وقائي للبشرة، وتعمل كمضاد للأكسدة، ولها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان، ومضادة للميكروبات، وشفاء الجروح.

استخدام زيوت الوجه وقت الليل يسبب ترطيبًا عميقًا لبشرتك. فالزيوت غنية بالمرطبات الطبيعية مثل زيت الأركان أو الجوجوبا أو زيت ثمر الورد.



4.مكافحة الشيخوخة 4.مكافحة الشيخوخة

3. حاجز الجلد يعد حاجز الجلد القوي ضروريًا للحفاظ على بشرة صحية ومنع الجفاف والاحمرار والتهيج. نستخدم واقي الشمس في الصباح، لكن الضغوطات البيئية موجودة أثناء الليل أيضًا، والتي غالبًا ما نتجاهلها.

تحتوى زيوت البشرة على أحماض أوميجا الدهنية، الموجودة بكثرة في العديد من الزيوت النباتية، علىE وفيتامين Cتساعد المكونات مثل فيتامينت ، على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد .

5. توحيد لون البشرةتحتوي بعض زيوت الوجه على مكونات مثل زيت ثمر الورد أو زيت زهرة الربيع المسائية، المعروف بقدرته على تلاشي البقع لداكنة وتوحيد لون البشرة.. 5. الاسترخاء والعلاج العطريإن دمج زيت الوجه العطري في روتينك الليلي يمكن أن يوفر تجربة مهدئة ومريحة. الزيوت الأساسية مثل اللافندر أو البابونجأو الورد لا تغذي بشرتك فحسب، بل تساعدك أيضًا على الاسترخاء والتخلص من التوتر بعد يوم طويل.