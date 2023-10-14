شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم جديدة.. اعرفى وسائل تهدئة الرضيع لو دخل فى نوبة بكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بكاء الرضيع من المشكلات المزعجة التى تواجهها الأمهات دون استثناء، ولكن الأم لأول مرة قليلة الخبرة تجد صعوبة مضاعفة فى السيطرة على بكاء الرضيع، يقول الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى أبو الريش، إن الطفل الرضيع له الكثير من المسببات التى تجعله يبكي، فهذه طريقة تعبيره الوحيدة، فقد يكون الجوع أو الحر أو الشعور بالبرد، أو الرغبة في تغيير الحفاض أو آلام المختلفة التى قد يشعر بها فى البطن أو مشكلات معوية كالإمساك أو الإسهال وغيرها الكثير مما يعد من الأسباب.

وتابع موضحا أن التعامل الهادئ مع الطفل يساعد وبشدة علي تهدئته، ولأن أغلب الأمهات تعاني من الإرهاق والسهر وصعوبات النوم في شهور الطفل الأولى، فهذه بعض النصائح التى تساعدها علي تهدئه الطفل الباكى:

ـ الطبطبة الهادئة علي صدره صعودا وهبوطا.

ـ توجيه الكلمات له بشكل هادئ وحنون، واحتضانه بشكل هادئ.

ـ محاولة التخلص من أي مسبب لانزعاجه، مثل إطعامه إن كان جائعا على سبيل المثال.

ـ الحرص على التواصل معه من خلال النظر وتهدئته.

ـ عدم العصبية أو التوتر أمامه فهو يحتاج مناخا هادئا حوله.

التفكير في احتمالية إصابته بالمغص، لذا فإن تدليك البطن حول السرة بشكل دائري، وتدليك قدميه، قد يساعد على تقليل التقلصات ويخلصه من الغازات.

أعطه الدواء المناسب الموصوف له من قبل الطبيب إذا كان يعاني مشكلة ما، كدواء المغص مثلا

الاهتمام بوجوده بجانب والدته إذا كان فى الشهور الأولي فهو يحتاج وجودها والشعور به

اذا كان يريد النوم حاول تهدئه الاضواء وابدء في مرحلة النوم بهدوء

لا تشعره بتوترك أو ضيقك من بكاؤه ..كن هادئا