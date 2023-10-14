شكرا لقرائتكم خبر عن المشى أم الجرى.. اكتشف الفوائد عشان تحدد المناسب ليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة، من التحكم في الوزن إلى العقل السليم، يمكن أن توفر ممارسة الرياضة يوميًا مجموعة من الفوائد الصحية، يعد المشي والجري من الأنشطة الشائعة التي لا تتطلب أي معدات، يفضل البعض المشي لمسافات طويلة بينما يختار البعض الآخر الجري القوي، ولكن هل الجري أفضل من المشي أم العكس؟ والإجابة تعتمد على أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، إذا كنت في حيرة من أمرك ، دعنا نستكشف فوائد كليهما، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





المشي أم الجري: أيهما أفضل؟فوائد المشي السريع

إنه تمرين فعال يمكنه رفع معدل ضربات القلب

يمكن أن يساعد في تعزيز صحتك العقلية وتحسين الحالة المزاجية

إنه ممتاز للمبتدئين

إنه تمرين منخفض الكثافة

فوائد الجرى

مقياس الحرق جيد جدًا

يمكن أن يساعد في تقوية عضلات ساقيك

أنت أكثر عرضة للإصابات عند الجري بقوة

إنه تمرين عالي الكثافة

كيف تختار

يعتبر كل من المشي والجري من تمارين القلب والأوعية الدموية الممتازة، فالاختيار الأفضل بالنسبة لك يعتمد كليًا على أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية والصحة.

متى تختار الجري

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن بسرعة : يساعدك الجري على حرق المزيد من السعرات الحرارية في فترة أقصر، حرق المزيد من السعرات الحرارية يعني فقدان الوزن بشكل أفضل. لذا، إذا كان فقدان الوزن هو أهم أولوياتك، فاختر الجري.

إذا كنت ترغب في تعزيز صحتك العامة، فإن فقدان الوزن ليس هو الهدف الوحيد : فالمشي يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية، يمكن أن يحسن صحتك العقلية والقلبية ووظيفة المناعة، يمكن أن يساعدك المشي أيضًا على إنقاص الوزن ولكن ليس على الفور.