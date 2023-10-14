شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم أعراض وطرق الوقاية من الالتهاب السحائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الالتهاب السحائى من الأمراض الخطيرة التى تنتج عن التهاب الأغشية الموجودة فى رأس الإنسان، وينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وطرق الوقاية من مرض الالتهاب السحائى.

قال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، فى تصريح لـ"الخليج 365" إن عدوى الالتهاب السحائي تكون فى الجهاز التنفسى وتنتقل من طفل لآخر، لذا يجب التعرف على الأعراض وطرق الوقاية.

وأوضح أن أعراض الالتهاب السحائي عند الرضع تشمل العصبية الشديدة، البكاء الشديد، اضطرابات فى النوم سواء قلة نوم أو زيادة فى ساعات النوم، رفض الرضاعة.وأشار إلى أنه بالنسبة للطفل الأكبر سناً تتمثل أعراض الالتهاب السحائي فى ارتفاع الحرارة، القىء، خوف من الضوء، حركات لا إرادية، تشنجات، وكذلك يتخذ الطفل وضعية معينة فى الجلوس بأن يقوس جسمه ويميل رأسه نحو الخلف.

وأكد أن أعراض التهاب السحايا للطفل تتمثل فى الحرارة، الصداع الشديد، ظهور علامات إثارة الأغشية المخاطية المبطنة للمخ وهى: الخوف من الضوء، التصلب فى عضلات الرقبة، التشنجات.

الوقاية من الالتهاب السحائي

أوضح الدكتور شبيب أن طرق الوقاية تشمل: تهوية المكان الذى يوجد به الطفل جيدا، تناول التطعيمات للوقاية، اتباع العادات الصحية ومراعاة النظافة الشخصية والعادات الصحية وتعزيز المناعة .

وأشار إلى أن تناول التطعيمات ضرورى للوقاية من الالتهاب السحائى والتطعيمات ٣ أنواع: تطعيم الأنفلونزا البكتيرى للطفل أقل من سنتين، تطعيم المكورات الرئوية للوقاية من الالتهاب البكتيرى، تطعيم الالتهاب السحائي من سن سنتين ويكرر كل عامين للطفل.