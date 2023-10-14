أطعمة تُعزز “الصفائح الدموية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ينصح خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تساهم في زيادة عدد الصفائح الدموية، كون نقصها قد يتسبب في مشكلات صحية على رأسها اضطرابات النزيف التي تصيب الأطفال والبالغين.

وتضمّنت قائمة الأطعمة الموصى بها؛ بذور اليقطين فهي تحتوي على الزنك وفيتامين (ك) اللذين ينظمان إنتاج الصفائح الدموية، وجذور الشمندر الغنية بالحديد وحمض الفوليك لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، إلى جانب المكسرات والشوكولاتة الداكنة.

كما شملت القائمة فواكه الكيوي والرمان والحمضيات لدورها في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وحمايتها من التلف، بالإضافة إلى السبانخ ومصادر البروتين الخالية من الدهون التي تحافظ على مستويات الصفائح الدموية الصحية وتعزيز تخثر الدم.