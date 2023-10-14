شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل تشتت الانتباه لدى الطفل داخل الفصل وأثناء المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التعامل بشكل سليم وتربوي مع الطفل الذي يعاني من تشتت الانتباه، أمر في غاية الأهمية، وخاصة فى المدرسة، فهي بيته الثاني، والقائم على تربيته وتعليمه بجانب أسرته.

الدكتور أشرف سلامة استشاري الطب النفسي قصر العيني، أوضح أن المدرسة عليها العامل الأكبر في تقويم الطفل مريض تشتت الانتباه، وقادرة علي استيعاب اختلافه، فهذا الطفل قد يتشتت من اقل حركة، ولا يمكنه الاستيعاب في ظل وجود أعداد كبيرة حوله داخل الفصل، مما يتطلب مجهودا إضافيا وفرديا معه كي يمكنه التحصيل الدراسي مثل أقرانه.

كذلك لابد من اتباع الأبوين نصائح مهمة أثناء المذاكرة للطفل، لتعزيز قدرته علي التحصيل، وهذه نصائح يوضحها الدكتور أشرف يجب أن يقوم القائمون علي تعليم الطفل وتقويمه داخل الفصل وفي البيت أيضا باتباعها :

النصائح لمنع تشتت الانتباه :

ـ يجب أن يجلس الطفل متشتت الانتباه بعيدا عن الأبواب والشبابيك داخل الفصل لمنع لتقليل تشتته الذهني وزيادة تركيزه.

ـ الاهتمام بأن يجلس الطفل فى الصفوف الأمامية لا الخلفية.

ـ أن يقوم المعلم بإعطاء الأوامر والطلبات للطفل بشكل مباشر" احضر كراسة الواجب من الشنطة" على سبيل المثال.

ـ يفضل أن يكون طفل التشتت فى فصل به عدد تلاميذ قليل.

ـ اهتمام الأبوين عند المذاكرة بإعطاء الطفل أوامر مباشرة وبسيطة " اختر الكلمه واكتبها" على سبيل المثال، لا توجه له أوامر مبهمة أو طويلة.

ـ اهتم باعطاءه وقت للراحة بين الحين والآخر لأنه يمل سريعا من المذاكرة.

ـ في المواد التى تحتاج إلى الحفظ اجعله يتحرك أو يلعب ويرددها أثناء اللعب، طريقه جديدة كي لا يمل المذاكرة.

ـ اهتم بتقسيم مهامه وواجباته إلى فقرات صغيرة وأوقات قليلة، لا متصلة، حتى لا يمل سريعا ويتمكن من التحصيل.

ـ اهتم بتكرار المعلومات على اذنيه، واجعله يكررها وراءك .

ـ لا تستخدم القسوة أو الشدة معه كي يقوم بالتحصيل ، فهذا من شأنه أن يقلل من تحصيله.