شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس بسهولة.. مشروبات تساعد فى رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد تابع هذا التقرير الذى يقدم لك أبرز المشروبات الصحية التي تساعدك في رحلتك للحصول على جسم رشيق، وذلك وفقا لتصريح للدكتور إبراهيم محمد استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

قدم استشاري السمنة والنحافة، أبرز المشروبات المقاومة للسمنة، والتي تقضي على الدهون المتراكمة في الجسم، ومنها:

-الشاي الأخضر:

يساعد على زيادة نسبة حرق الدهون في الجسم، بالإضافة إلي احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة، التي يحتاجها الجسم خلال اتباعه لحميات غذائية هادفة في التخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول كوبين يوميا من الشاي الأخضر لزيادة حرق الدهون.

-الزنجبيل:

يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ويقلل رغبتك في تناول الطعام، ولذا عليك تناوله للحصول على فوائده العديد في زيادة حرق الدهون وأيضا تقوية الجهاز المناعي والحماية من الفيروسات.

-القهوة:

عند الاستيقاظ من النوم يمكنك تناول فنجان من القهوة السادة أي الخالية من إضافة السكر، فتزيد من حرق الدهون، وتعمل على تحسين المزاج.

-الماء:

أثبتت الدراسات الطبية، أن تناولك للماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وتزيد من حرق الدهون وتشعرك بالشبع لفترات طويلة، ولذا عليك تناول من 2 إلى 3 لتر يوميا.

-الليمون بالماء:

الليمون الدافئ مضاف إليه ملعقة من عسل النحل، من المشروبات التي لها قدرة في زيادة حرق الدهون في الجسم، ولذا يمكنك تناولها على الريق لتنقية وتطهير الجسم، وزيادة فرص التخلص من الوزن الزائد.

- المرمرية:

تساعد على فقدان الوزن الزائد، ولذا يمكنك تناولها يوميا.

- قشر الرمان:

يمكنك القيام بصنعه عن طريق غلى كوب من الماء مع إضافة ملعقة قشر الرمان لأنه يساعد على حرق الدهون فى الجسم.