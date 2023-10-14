وجبات بعد التمرين لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - ممارسة الرياضة يمكن ان تنقص أو الوزن أو تزيده، يتوقف الأمر على الخطة المتبعة، لاسيما الوجبات التي تتناوليها بعد التمرين. كما أن مواعيد الوجبات أيضًا يؤثر على النتائج.

اتضح أن تناول العناصر الغذائية المناسبة بعد التمرين لا يقل أهمية عن العناصر الغذائية قبل التمرين.

عند ممارسة التمارين الرياضية، تستخدم العضلات كمصدر للطاقة، من خلال الاعتماد على الجليكوجين، خاصة أثناء التدريبات المكثفة. من ثم يؤثر ذلك على الجليكوجين الموجود في العضلات. يمكن أيضًا أن تتضرر وتتكسر بعض بروتينات عضلاتك.

بعد ممارسة الرياضة، يحاول جسمك إعادة بناء مخازن الجليكوجين. كما أنه يعمل على إصلاح وإعادة نمو بروتينات العضلات التالفة. إن استهلاك العناصر الغذائية المناسبة بعد التمرين لا يساعد فقط في إعادة بناء مخازن الجليكوجين وبروتينات العضلات بشكل أسرع، ولكنه يساعد أيضًا في تحفيز نمو العضلات الجديدة. للحفاظ على استمرار الحرق، من المهم تناول وجبة خفيفة أو وجبة جيدة بعد التمرين.

سواء كنتِ تمارسين تمارين الكارديو أو تمارين القوة، فإن جسمكِ يستهلك كل طاقته أثناء التمرين. لذلك، من الضروري أن تغذي جسمكِ بشكل صحيح بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها بعد التمرين. معظم الأفراد يفكرون فقط في وجبة ما قبل التمرين. لكن وجبتكِ بعد التمرين لا تقل أهمية.

ماذا نأكل بعد التمرين لانقاص الوزن



تعتبر تناول وجبة خفيفة أو وجبة مناسبة بعد التمرين أمرًا ضروريًا للمساعدة في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجسم.

تتضمن بعض وجبات ما بعد التمرين التي يجب عليك دمجها في خطة التمرين ما يلي:

الماء هو من أهم العناصر التي يجب تناولها بعد التمرين- المصدر freepik

1. الماء



على الرغم من أن الماء ليس بالضرورة وجبة، إلا أنه عنصر مهم من وجبة ما بعد التمرين. إن الترطيب المناسب سيضمن حصول جسمكِ على أقصى استفادة من التمرين.

يفقد جسمك الشوارد والماء بسبب التعرق أثناء ممارسة الرياضة. يمكن أن يساعد شرب الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده في تعزيز ترطيب الجسم. يجب عليك شرب 17-20 أونصة من الماء قبل ساعتين من التمرين، و7-10 أونصات كل 10-20 دقيقة أثناء التمرين، و16-24 أونصة بعد التمرين.

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2. بروتين الألبان



تظهر الأبحاث أن ما يصل إلى 9 جرام من بروتين الحليب يكفي لتحفيز تخليق بروتين العضلات، مما يساعد على التعافي بعد التمرين.

يمكنكِ تناول الحليب والجبن و الزبادي اليوناني أو حتى الزبادي العادي و اللبن الرائب. يحتوي كوب واحد من اللبن الرائب قليل الدسم على 9.2 جرام من البروتين. تساعد هذه البروتينات في نمو الخلايا الجديدة وإصلاحها، وخاصة الخلايا الموجودة في عضلاتكِ. كما أنها تحتوي على أحماض أمينية أساسية لا يمكنك الحصول عليها إلا من خلال نظام غذائي غني ببروتين الألبان.

الزبادي اليوناني أحد مصادر البروتين- المصدر freepik

3. البروتين والكربوهيدرات والدهون



تتضمن عملية دعم العضلات بعد التمرين كل المغذيات الأساسية (البروتين والكربوهيدرات والدهون). ولهذا السبب من الضروري أن يكون لديك المزيج المناسب منها.

يساعد البروتين على بناء وإصلاح العضلات، إن استهلاك كمية كافية من البروتين بعد التمرين يزود جسمكِ بالأحماض الأمينية اللازمة لإصلاح وإعادة بناء هذه البروتينات.

يتم استخدام مخازن الجليكوجين في جسمك كوقود أثناء التمرين، ويساعد تناول الكربوهيدرات بعد التمرين في تجديدها.بعض الأطعمة الصحية الغنية بالكربوهيدرات تشمل:

البطاطا الحلوة، الفواكه (مثل الموز والأناناس والكيوي والتوت)، دقيق الشوفان، كعك الأرز، معكرونة، أرز، بطاطس، الخبز والحبوب الكاملة، الكينوا.

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الدهون ليست دائما سيئة. يعتقد العديد من الأفراد أن تناول الدهون بعد التمرين يمنع امتصاص العناصر الغذائية ويبطئ عملية الهضم. في حين أن الدهون قد تبطئ امتصاص وجبات ما بعد التمرين، إلا أنها لن تقلل من فوائدها. على سبيل المثال، تظهر الأبحاث أن الحليب كامل الدسم يساعد على تعزيز نمو العضلات بعد التمرين بشكل أفضل من الحليب الخالي من الدسم. بعض الدهون تشمل: المكسرات، البذور، الأفوكادو، زبدة الجوز.

المصادر :

Healthmatch

Eatthis



