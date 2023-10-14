شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بالخرف.. أبرزها صعوبة فى الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث الحديثة عن علامات مبكرة لخطر الإصابة بمرض الخرف قد تواجه الأشخاص المصابين بالخرف المتقدم أبرزها صعوبة في الأكل والشرب، وأعراض أخرى سوف يوضحها هذا التقرير التالى، وذلك وفقًا لما نشره موقع express البريطانى .

وأشار التقرير الى الأعراض المبكرة الشائعة عن الإصابة بمرض الخرف تتمثل فى فقدان الذاكرة، وصعوبة القيام بالمهام اليومية المألوفة، والارتباك بشأن الزمان والمكان، وتغيرات المزاج، حيث تختلف أعراض الخرف وفقًا للجزء المتضرر من الدماغ ونوع الخرف.

فيما قال الدكتور ويليام وونج، استشاري الممارس العام في عيادة فيتزروفيا الطبية، يمكن أن تظهر أعراض الخرف في العديد من جوانب الحياة اليومية، بدءًا من كيفية تحدث الشخص إلى الوعي المكاني للشخص. وأيضًا عندما يتعلق الأمر بالطعام والشراب، قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف المبكر صعوبة في الأكل والشرب.

من الأعراض التى يجب الانتباه اليها هى الخلط ببين المكان والوقت التى تشير الى الإصابة المتقدمة بالخرف،بالإضافة إذا بدأ شخص ما في التحدث بجمل طويلة ومتقطعة، فقد يكون هذا أيضا مؤشرًا على الإصابة بالخرف.



الخرف والمشي

وشملت الأعراض أيضًا فقدان الكلمات أو صعوبة تكوين كلمات معينة والنطق بها خلال الحديث أو الكلام ، وإذا كان شخص ما يعاني من مشكلة في المهام اليومية التي لم تشكل مشكلة من قبل، فقد يكون ذلك علامة على الخرف.

كما ضمنت تلك الأعراض عندما ينسون الأشخاص أين وضعوا أشياء معينة، أو كيفية تشغيل آلات معينة، أو كيفية القيام بمهمة بسيطة.وأشار الباحثون الى إن ضعف المهارات المكانية يمكن أن يكون أيضا أحد أعراض الخرف، وقد يبدأ الشخص في مواجهة صعوبة في الحكم على الفجوات أو الاتجاهات عند القيادة وركن السيارة.

بالإضافة إلى أن الأشخاص المصابين بالخرف يمكن أن يصبحوا مشوشين بسهولة تامة، لذا قد ينسون طريقهم إلى المنزل أو يضيعون أثناء القيادة أو المشي، ويمكن أن يتفاقم الشعور بالأرق والارتباك والإثارة عندما يبدأ ضوء الشمس.