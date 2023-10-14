شكرا لقرائتكم خبر عن لصلتها بالإصابة بالسرطان.. FDA تدرس حظر استخدام مستحضرات "فرد الشعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، فرضت حظرًا على أدوات تمليس "فرد" الشعر الكيميائية بسبب مخاوف من الإصابة بالسرطان، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ويقول التقرير: "يتم تسويق المنتجات فى المقام الأول للنساء ذات البشرة السمراء وتحتوي على الفورمالديهايد والمواد الكيميائية الأخرى التي تطلق الفورمالديهايد، والتي عرف العلماء منذ فترة طويلة أن لها صلات بالسرطان المرتبط بالهرمونات بما في ذلك سرطان المبيض والثدي والرحم".

وستتبع القاعدة المقترحة التي تم الإعلان عنها، يوم الجمعة، فترة تعليق عام، لكن الحظر ليس وشيكًا، وعادةً ما تستغرق عملية وضع القواعد في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عدة سنوات.

ويقوم كريم تمليس الشعر الكيميائي بتكسير الروابط البروتينية للشعر المجعد ليتمكن من تمليسه بشكل دائم بمساعدة مادة الفورمادهايد، وهي المادة الكيميائية المستخدمة لحفظ الجثث، للحفاظ على آثارها.

والعديد من النساء اللاتي استخدمن هذه المنتجات طوال حياتهن رفعن دعوى قضائية ضد عمالقة التجميل بما في ذلك لوريال بسبب مزاعم أن منتجاتهن أدت إلى أصابتهم بتشخيص سرطان الرحم والثدى.



مستحضرات فرد الشعر

ولا تحدد القاعدة المقترحة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، المنتجات التي يمكن أن تتأثر، ولكن بالنظر إلى أن الفورمالديهايد والمكونات التي تطلق الفورمالديهايد، مثل ميثيلين جلايكول، هي مكونات شائعة الاستخدام لتثبيت تأثيرات تمليس الشعر، فإن التأثيرات ستكون واسعة النطاق.

ولقد علمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمخاطر الفورمالديهايد في أدوات تمليس الشعر الكيميائية منذ عام 2016 على الأقل عندما وصل علاج تمليس الشعر البرازيلي الشهير إلى الصالونات في جميع أنحاء البلاد، ولكن لم يتم فرض الحظر أبدًا.

وتأتي القاعدة المقترحة في أعقاب دراسة أجريت في أكتوبر 2022 من قبل المعاهد الوطنية للصحة، والتي وجدت أن النساء اللاتي استخدمن مستحضرات فرد الشعر الكيميائية التي تحتوي على الفورمالديهايد أو البارابين أو ثنائي الفينول أ أو المعادن الثقيلة، كان لديهن خطر أعلى بنسبة 150% تقريبًا للإصابة بسرطان الجلد والرحم.

ولم تفصل الدراسة مستوى المخاطر حسب العرق، لكنها قالت إن الآثار الصحية الضارة قد تكون أكبر بالنسبة للنساء السود بسبب الاستخدام المتكرر، وسرطان الرحم غير شائع إلى حد ما، وهو ما يمثل ما يزيد قليلا عن ثلاثة % من جميع أنواع السرطان، ولكن المعدلات آخذة في الارتفاع بين النساء السود في السنوات الأخيرة.

أشارت القاعدة المقترحة من إدارة الغذاء والدواء إلى أن "استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية تطلق FA وFA يرتبط بآثار صحية ضارة قصيرة المدى، مثل تفاعلات التحسس ومشاكل التنفس، وآثار صحية ضارة طويلة المدى، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".