شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب أهلت مصر بجدارة للحصول على الذهبية لخلوها من فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن هناك عدة عوامل أهلت مصر للحصول على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سى بعد تقييم عملها من خبراء محليين وعالميين محايدين.

فما هي هذه الشهادة وهل هناك أنواع منها وهل هي أعلى شهادة تمنحها المنظمة العالمية أم أن هناك شهادات أخرى وهى هناك دول أخرى بالعالم حصلت على هذه الشهادة أم أن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تحصل هذه الشهادة؟

1. مصر أول دولة بالعالم تحصل على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سى كأول دولة بالعالم وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

2. الشهادة الذهبية تعتبر اعلى مستوى من الشهادات التي تمنحها المنظمة بناء على تقييم الخبراء فهناك الشهادة الفضية والشهادة البرونزية، وذلك بعد أن تبنت مصر برنامج رئاسي متكامل للقضاء على فيروس سى بدعم من الرئيس السيسي وجميع الوزارات وحتى الجمعيات الأهلية في برنامج ليس له مثيل.

3.الشهادة منحتها المنظمة كانت نتيجة تقييم لجنة من خبراء محليين وعالميين محايدين للانجاز الذى قامت به مصر خلال فترة زمنية قصيرة وفى زمن قياسى.

4.اعتمدت مصر في برنامجها الرئاسية المتمثل في مبادرة 100 مليون صحة على الادوية المثلية التي انتجتها الشركات المصرية بأسعار رخيصة وفى فترة زمنية قصيرة لكورس العلاج وهو 12 أسبوع فقط.

5. تعاونت مصر مع جميع القطاعات مثل الوزارات واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والذى ساهم كل ذلك في نجاحها.

6.مصر استطاعت أن تطور وتحسن من المنظومة الصحية بسبب هذه المبادرة من خلال مأمونية الدم والحقن الآمن وتقديم الخدمة على أعلى مستوى.

7.توفير الأدوية وخفض أسعارها لتكون الأرخص في العالم، وتوفير الخدمة في جميع المراكز وجميع المحافظات.

8. مسح 60 مليون شخص وعلاج من ثبت إصابته في زمن قياسى في حملة 100 مليون صحة.

9 .مصر كانت من أعلى المعدلات إصابة بفيروس سى واستطاعت أن تصبح من أقل المعدلات من خلال برنامج قوى من الرصد والترصد للفيروس وعلاج الإصابات بالأدوية المصرية المثيلة فى جميع محافظات مصر.