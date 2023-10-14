قلق الأم من خطر الـ28 يوماً الأولى من عمر الرضيع

من أجل حياة صحية آمنة للمولود الجديد، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ قومي بتأمين وضمان عافية المولود خلال الـ28 يوماً الأولى، حيث يكون الرضيع أكثر عرضة في هذه الفترة لمخاطر الوفاة، إذا لم يتلقَّ الرعاية السليمة مباشرة بعد ولادته، التي تمتد للاهتمام الروتيني بالحبل السري، وتقييم العلامات التي تدل على مشاكل صحية خطيرة، والتطعيم، والأهم تهدئة القلق الذي ينتاب الأم الوالدة وأنواعه المختلفة.

وبالتقرير سنتعرف إلى قيمة الرضاعة الطبيعية -الهدية الغالية للرضيع- والدليل الكامل لتحركات الرضيع خلال الشهر الأول، بجانب أسباب قلق الأمهات، وحديث عن أنواع القلق الذي ينتاب الأم على رضيعها خلال هذا الشهر بالتحديد. اللقاء واستشاري طب الأطفال محمود إسماعيل؛ للشرح والتفسير.

الرضاعة الطبيعية: الهدية الأولى والأغلى

وهي الجملة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية اعترافاً بأهمية الرضاعة الطبيعية وقيمتها، ولهذا فإن بداية الرضاعة الطبيعية تكون في خلال ساعة من الولادة، التي تُعتبر أغلى هدية يمكن للأم أن تقدمها لطفلها الجديد، حيث إنها تقلل احتمالات وفاة الطفل في أول 28 يوماً من حياته بشكل كبير.

دليلك لتحركات الرضيع في الشهر الأول

عندما تعودي للمنزل يبدأ الرضيع بالتأقلم مع البيئة المحيطة به، وعليكِ أن تراقبيه جيداً؛ لتتأكدي من مدى صحة عملية النمو، مع إدراك أن النمو لا تختلف مظاهره من طفل لآخر، ولكن يختلف التوقيت.

أيامك الأولى مع طفلك الرضيع ستنحصر ما بين إطعامه، وتغيير الحفاظ، والاعتياد على مواعيد نومه المختلفة في الأيام الأولى، ومحاولة تهدئته عند البكاء.

إدراك استجابة طفلك لكل من لمستك وصوتك، وإن قدرة الإبصار لديه ستكون قدرة محدودة في ذلك الوقت؛ لذا يُراعى أن تكوني بالقرب منه.

من الطبيعي أن تشعري بالقلق، عندما تصبحين أماً لأول مرة وتحملين طفلك بين يديك في اللحظات الأولى بعد ولادته.

وقد تتضارب لديك المشاعر بين الخوف على رضيعك الهش للغاية، وقدرتك على تحمل مسؤوليته بصورة مثالية.

ولكن المفتاح في هذه المرحلة من ولادة طفلك هو احترام مشاعرك ومخاوفك، ولكن لا تدعيها تربكك؛ فطفلك الرضيع أقوى مما تتخيلين.

أسباب قلق الأمهات

من الطبيعي جداً أن تقلقي بشأن الحفاض على سلامة مولودك الجديد، الذي يبدو هشاً، إذا كنت تقومين بدورك الصحيح بوصفك أماً، ولكن الخوف أن يمنعك قلقك وترددك من رعايته الكاملة.

وكوني على علم أن المخاوف التي لم يتم النطق والتصريح بها، يمكن أن تؤدي إلى زيادة القلق، وربما اكتئاب ما بعد الولادة؛ لذلك استشيري الطبيب، حتى لا تلتهم مخاوفك لحظات السعادة مع رضيعك.

في حين أن الأطفال حديثي الولادة صغار الحجم ويبدون ضعفاء ويحتاجون إلى رعاية يقظة؛ فإنهم أقوى مما قد يبدون عليهم، وهم أكثر صلابة مما تتخيلين.

القلق الحقيقي

إن الخطر المحتمل على طفلك هو عدم الحصول على ما يكفي من الطعام؛ ما قد يؤدي إلى الجفاف وضعف النمو.

اسألي الطبيب حول كمية وعدد الرضعات، وعدد الحفاضات المبللة أو البراز المتوقع، وتحققي دائماً من نمو طفلك من حيث الوزن والطول.

أنت قلقة مثل كثير من الأمهات اللاتي يخشين اختناق الرضيع، أو أن يتدحرج أو يتعرض لموت مفاجئ من دون سبب مسبق.

وتُعد متلازمة موت الرضيع المفاجئ نادرة جداً رغم حدوثها. ولتقليل المخاطر؛ راقبي طفلك ولا تتركيه ينام على بطنه دون مراقبة.

امنعي التدخين داخل المنزل، واجعلي المنزل بيئة آمنة خالية من الدخان، وتذكري أن آثار التدخين تظل باقية في الملابس والمفروشات.

تأكدي من أن رأس طفلك مكشوف وغير مغطى بأي غطاء في أثناء النوم أو الاستيقاظ، وتجنبي استخدام الوسائد في الأشهر الستة الأولى من عمره.

أزيلي الحيوانات المحشوة أو أي ألعاب من فراش طفلك، مهما بلغ حجمها، وأن ينام على سطح ثابت دون أي وسائد أو بطانيات أو ألعاب.

لا تسمحي لطفلك بوضع الأشياء الصغيرة التي يمكن ابتلاعها بفمه، وتجنبي هز طفلك أو تحريكه بقوة، حتى لو كان يبكي.

أنواع قلق الأم في الشهر الأول

القلق من أنك لا تحبين طفلك

هذا عرض شائع بعد الولادة قد يرتبط باكتئاب ما بعد الولادة، أو لأنك لم ترتبطي بطفلك بشكل صحيح بعد، وهذا لا يعني أنك أم قاسية؛ أنت فقط في حاجة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار لتستقبلي الرضيع باتزان داخلي.

القلق من إيذاء رأس طفلك -اليافوخ

الأطفال لديهم بقع لينة في رؤوسهم تُسمى اليافوخ، وكل قسم من اليافوخ عند الرضيع يحتاج لفترة مختلفة من الوقت إلى أن يلتحم بشكل شبه تام.

ينغلق اليافوخ الخلفي عادة مع بلوغ الطفل 6 أسابيع إلى 3 أشهر، وتنغلق النقاط الأربع الجانبية من اليافوخ مع بلوغ الطفل عمر 6-18 شهراً.

ويبدأ اليافوخ الأمامي بالالتحام مع بلوغ الطفل عمر 6 أشهر على الأقل، ويكتمل التحامه تقريباً بعد بلوغ الرضيع عمر 18-24 شهراً.

القلق من سقوط الطفل

قومي بتأمين منزلك قدر استطاعتك، وضعي الحواجز المناسبة عند وضع طفلك في الفراش أو على الأريكة، وتحققي من عدم وجود عوائق على السجاد أو البُسط.

القلق من أن طفلك ليس طبيعياً

غالباً ما تقارن الأمهات نمو أطفالهن بأقرانهم، لكن الأطفال يتطورون وفقاً لحالتهم الخاصة، ويصلون إلى النمو النموذجي في أوقات مختلفة.

لهذا؛ احرصي على فحص نمو طفلك بشكل روتيني، ومراجعة الطبيب لمتابعة التطور العقلي والجسماني لدى طفلك

القلق من أن الطفل يبكي كثيراً

من الطبيعي أن يبكي الأطفال حديثو الولادة كثيراً، ويزداد البكاء من 2 إلى 3 أسابيع، ويبلغ ذروته من 6 إلى 8 أسابيع.

يجب أن يحصل طفلك على 8 إلى 12 رضعة خلال 24 ساعة، ما دام لديه الكثير من الحفاضات المبللة والإخراج لديه بصورة طبيعية.

وتذكري دائماً أن طفلك يستمد قوته من صلابتك وقدرتك على التكيف مع هذه المرحلة من حياتكما.

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