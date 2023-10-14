أسباب انتفاخ اليافوخ عند الرضع والعلاج

يولد الأطفال حديثو الولادة بمناطق لينة في الرأس تسمى اليافوخ، وتختفي تدريجياً مع الوقت وفي الظروف العادية، يكون اليافوخ منحنياً إلى الداخل. ولكن عندما يزداد الضغط داخل الدماغ، أو إذا كان هناك تراكم للسوائل، فإن التوتر داخل دماغ الطفل يؤدي إلى بروز وتكوين اليافوخ على شكل قبة.

يمكن أن يكون أسباب انتفاخ اليافوخ عند الرضع مصحوباً بالحمى، وقد يتطلب رعاية طبية للطفل الرضيع. إليكِ، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أسباب انتفاخ اليافوخ، وكيفية تشخيصه وعلاجه.

ما هو اليافوخ عند الرضع؟

اليافوخ هو عبارة عن مجموعة النقاط اللينة في جمجمة الرضيع في الأشهر الأولى من حياته، وتعد هذه المناطق اللينة عبارة عن غضاريف تربط بين عظام الجمجمة، ومع الوقت سوف تتحول لعظام قوية تحمي الدماغ.

تتمثل وظيفة اليافوخ في السماح لرأس الطفل بالتشكل أثناء الولادة، حيث تساعد هذه المناطق اللينة في اليافوخ لدى الجنين على المرور في قناة الولادة أثناء عملية الولادة الطبيعية، وتساعد في الوقت نفسه على تغيير شكل رأس الطفل الرضيغ قليلًا؛ حتى يتمكن من الخروج من قناة الولادة بسهولة.

كما يساعد اليافوخ على دعم نمو الدماغ أثناء مرحلة الرضاعة؛ عن طريق منح دماغ الطفل فرصة للنمو والتمدد في الرأس.

أسباب انتفاخ اليافوخ عند الرضع

عادةً ما يكون اليافوخ ثابتاً ومنحنياً قليلاً إلى الداخل عند اللمس، ومن الطبيعي أن ينتفخ اليافوخ عندما يبكي الرضيع أو يتقيأ أو يستلقي، ومع ذلك فإن انتفاخ اليافوخ في حالات أخرى يمكن أن يكون مؤشراً على وجود مرض.

لذا، من المهم ملاحظة أن انتفاخ اليافوخ ليس مرضاً في حد ذاته، بل هو علامة على مرض أو حالة كامنة. قد يعاني الرضيع من انتفاخ اليافوخ للأسباب التالية:

استسقاء الرأس، وهي حالة تسبب تراكم السوائل في الجمجمة.

ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، وتحدث هذه الحالة عندما يصاب الطفل مؤقتاً بارتفاع ضغط الدم في الدماغ، مما يؤدي إلى تضخمه، ففي حين أن الحالة عادة ما تختفي من تلقاء نفسها، إلا أنها لا تزال حالة طبية طارئة ولا يمكن تشخيصها من المنزل.

التهاب الدماغ، وتورم أنسجة المخ عادة بسبب الالتهابات.

التهاب السحايا، وهو التهاب أغشية الدماغ.

نزيف داخل الجمجمة.

صدمة في الرأس.

الإصابة بنقص الأكسجين؛ بسبب حرمان الدماغ من الأكسجين.

قصور الغدة الدرقية الخلقي.

يمكن أن يسبب القيء ضغطاً في الجمجمة، وقد يحدث القيء أيضاً مع الأمراض التي تهدد الحياة، لذا فإن القيء مع انتفاخ اليافوخ لا يزال يمثل حالة طارئة.

الأورام.

يمكن أن يسبب العديد من الاضطرابات الأيضية والدموية والقلبية الوعائية انتفاخ اليافوخ عند الأطفال حديثي الولادة.

في بعض الأحيان، يؤدي البكاء إلى ضغط مؤقت في الدماغ من السائل الدماغي النخاعي. في هذه الحالات، عادةً ما يختفي الانتفاخ من تلقاء نفسه. ومع ذلك، قد يبكي الأطفال كثيراً عندما يكونون مصابين بمرض خطير، لذلك ليس من الآمن افتراض أن البكاء هو السبب المباشر لانتفاخ اليافوخ.

يمكنك طلب الرعاية الطبية لتحديد الأسباب والبدء في علاجها نظراً لأن تشوهات الدماغ قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

متى تذهبين إلى الطبيب؟

يمكنك طلب رعاية طبية فورية إذا كان طفلك يعاني من الحمى والنعاس، إلى جانب انتفاخ اليافوخ أيضاً؛ اتصلي بالطبيب إذا كان اليافوخ بارزاً، حتى لو بقي الطفل هادئاً ولا يعاني من أي أعراض أخرى.

من الطبيعي أن يبدو اليافوخ عند الرضع وكأنه منحنٍ للداخل قليلاً، ولكن إذا بدا أن هناك مناطق منحنية بشكل عميق إلى داخل الجمجمة، فهذا يعني وجود خلل مثل معاناة الطفل من نقص في السوائل والجفاف.

تشخيص انتفاخ اليافوخ عند الرضع

قد يساعد التاريخ الطبي والفحص البدني في تحديد أسباب انتفاخ اليافوخ، ويمكن إجراء الاختبارات التالية للرضيع:

البزل القطني أو الصنبور الشوكي.

تحاليل الدم.

الأشعة المقطعية للرأس.

التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس.

علاج انتفاخ اليافوخ عند الرضع

قد تختلف خيارات العلاج وفقاً للسبب، وقد تشمل ما يلي:

يتم علاج التهابات الدماغ بالمضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات، اعتماداً على العوامل المسببة، كما تتم إدارة الضغط داخل الجمجمة باستخدام الأدوية أيضاً.

يمكن القيام ببعض العمليات الجراحية للقيام ببعض التحويلات في استسقاء الرأس لتصريف السوائل الزائدة.

يتم الاستئصال الجراحي للأورام في حالة وجودها.

العلاج ببدائل هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يساعد الرضع الذين يعانون من تشوهات الغدة الدرقية.

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