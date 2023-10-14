علامات وأعراض الحمل الكيميائي يجب أن تعرفيها

يعد الحمل الكيميائي هو الحمل الذي يتطور بما يكفي لرؤيته من خلال الفحص بواسطة الموجات فوق الصوتية، فقد لا يتطور الحمل، وتعاني الحامل من الإجهاض قبل خمسة أسابيع مباشرة بعد زرع الجنين.

فعادة، لا تدرك النساء أنهن حوامل؛ لأن الحمل الكيميائي قد يحدث خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل، ومع ذلك يمكن أن تكون هناك بعض أعراض الحمل الكيميائي. إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي، أسباب وأعراض الحمل الكيميائي.

أسباب الحمل الكيميائي

خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل، يحدث أكبر عدد من حالات الحمل الكيميائي أو الإجهاض المبكر. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح السبب الدقيق لحدوث الحمل الكيميائي، ولكنه قد يحدث بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

تشوهات الكروموسومات مما يسبب مشاكل في نمو الجنين.

مستويات هرمونية غير كافية، مما يجعل الحمل صعباً للغاية.

مشاكل في بطانة الرحم تتداخل مع عملية الانغراس، بما في ذلك الأورام الليفية.

انخفاض وزن الأم.

مشكلة في الحمض النووي للحيوانات المنوية.

انخفاض مستويات هرمون البروجسترون.

عملية تلقيح الاصطناعي غير ناجحة.

زرع الجنين خارج الرحم.

تلف البويضة.

يزداد خطر الإصابة بالحمل الكيميائي إذا كان عمر الأم 35 عاماً أو أكثر، أو إذا كانت تعاني من مشكلة طبية موجودة مسبقاً أو غير مشخصة، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو تخثر الدم.

علامات وأعراض الحمل الكيميائي

علامات الحمل الكيميائي ليست ظاهرة؛ لأنها تظهر في وقت مبكر جداً من الحمل.

يحدث الحمل الكيميائي خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الحمل. خلال هذا الوقت، لا ينمو الجنين وتحدث العديد من التغيرات الكيميائية في الجسم. في هذه المرحلة لا يمكن أن تظهر نبضات قلب الطفل. ومع ذلك، إليك علامات الحمل الكيميائي وأهم أعراضه التي تعاني منها النساء:

أولاً، من المهم ملاحظة أن النساء لا يعانين من علامات وأعراض الحمل الطبيعية؛ مثل التعب وألم الثدي والغثيان والانتفاخ.

من العلامات البارزة للحمل الكيميائي أن تكون نتيجة اختبار المرأة إيجابية للحمل، وفي غضون أسبوع من ذلك، تأتي الدورة الشهرية، وإذا خضعن لاختبارات الدم في هذه المرحلة؛ فسوف يكشف ذلك عن انخفاض مستويات هرمون الحمل.

يكون تدفق الدم لدى المرأة أثقل بكثير من المعتاد أثناء الحمل الكيميائي، وقد تعاني النساء من تقلصات الدورة الشهرية المزمنة.

عادة ما تنتهي حالات الحمل الكيميائي بالنزيف الذي يحدث في نفس وقت الدورة الشهرية العادية. تفترض النساء اللاتي لا يعرفن سبب تدفق الدم الغزير لديهن أنها مجرد دورة شهرية متأخرة لذلك الشهر.

تعاني النساء أيضاً من نزول دم خفيف في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية، وهو أحد الأعراض البارزة للحمل الكيميائي.

تشكو النساء أيضاً من آلام خفيفة أو شديدة في أسفل الظهر أو آلام في المعدة، أو تشنجات تشبه الدورة الشهرية.

كم يستمر نزيف الحمل الكيميائي؟

إذا عانيت من الحمل الكيميائي، فمن المتوقع أن يستمر النزيف مثل دورة الحيض العادية أو لفترة أطول قليلاً، وقد تعاني بعض النساء أيضاً من نزيف حاد. إذا كان النزيف شديداً للغاية ولا يمكنك الوقوف أو حتى الجلوس، فأنت بحاجة إلى رعاية طبية فورية.

إلى جانب النزيف، قد تعاني الحوامل أيضاً من أعراض الدورة الشهرية الشائعة مثل التشنجات وآلام البطن. ومع ذلك، إذا وجدت أياً من المضاعفات التالية، فاطلبي المساعدة الطبية الفورية:

تشنجات مؤلمة للغاية لا تختفي مع تناول الدواء المعتاد.

حمى تصل درجة حرارتها إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى.

إفرازات ذات رائحة كريهة.

قد تشير هذه الأعراض إلى وجود عدوى وعليك التوجه إلى غرفة الطوارئ فوراً عند ملاحظة أي من هذه العلامات.

علاج الحمل الكيميائي

لا توجد وسيلة لمنع الحمل الكيميائي. ولا توجد أيضاً علاجات طبية معروفة لهذه الحالة، ولكن هناك أشياء معينة قد يقترحها طبيبك بعد الحمل الكيميائي:

التوسيع والكحت بمثابة إجراء جراحي قد يوصي به طبيبك في حالة عدم اكتمال الحمل الكيميائي. ويعني هذا أن لديك إجهاضاً غير كامل. من خلال هذا الإجراء، سيقوم طبيبك بالتخلص من جميع آثار الحمل من جسمك، ويعد هذا ضرورياً لمنع العدوى المحتملة للرحم.

في حالة تعرضك لعدة حالات حمل كيميائي، فقد يرسل طبيبك الأنسجة أو الجنين للاختبار. يتم ذلك للتحقق من وجود أي تشوهات محتملة قد تسبب الحمل الكيميائي المتكرر، وهذا يساعد على تحديد العلاج.

إذا عانيت من الحمل الكيميائي، فقد يقترح طبيبك إجراء اختبارات للبحث عن المشكلات الصحية المحتملة. يمكن أن يكون لبعض الأمراض تأثير سلبي على حملك. في حالة اكتشاف أي مشكلة صحية، يمكن البدء في علاجها على الفور.

يمكن أن يكون فقدان الحمل، حتى في مراحل الحمل المبكرة، تجربة نفسية لا يمكن تخطيها بسرعة، وقد تحتاج إلى زيارة استشاري نفسي.

يمكن لطبيبك أيضاً أن يقترح خيارات علاجية مثل البروجستيرون للحمل الكيميائي. هناك أيضاً عمليات جراحية يمكن أن تساعد في إصلاح أي تشوهات موجودة في الرحم. قد يقترح الطبيب أيضاً تناول المضادات الحيوية في حالة إصابتك بأي عدوى من الحمل الكيميائي.

متى يمكن الحمل بعد الحمل الكيميائي؟

على الرغم من أن المرور بالحمل الكيميائي يمكن أن يكون تجربة صعبة للغاية، فإن هناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها قبل الحمل، وتشمل الآتي:

مراجعة تاريخك الطبي مع طبيبك.

مناقشة أي حالات إجهاض سابقة.

مناقشة أي حالات سابقة للحمل الكيميائي.

التحقق من وجود اضطرابات مثل متلازمة تكيس المبايض أو عدم انتظام الدورة الشهرية.

القيام بإجراء اختبار لخلل الكروموسومات إذا كنت قد عانيت من حالات إجهاض متعددة في وقت سابق. يساعد هذا في تحديد ما إذا كان بإمكانك الاستفادة من التلقيح الصناعي.

تجنب تناول الكثير من حبوب منع الحمل.

الإقلاع عن التدخين؛ لأنه يمكن أن تكون له آثار سلبية على جسمك وخصوبتك.

تجنبي استخدام أي أدوية بدون استشارة الطبيب قبل فترة طويلة من اتخاذ قرارك بالحمل.

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