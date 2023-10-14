أفضل طريقة للنوم أثناء الحمل هي "SOS" (النوم على الجانب) لأنها توفر أفضل الدورة الدموية لك ولطفلك. كما أنها تضع أقل قدر من الضغط على الأوردة والأعضاء الداخلية. النوم على جانبك الأيسر سيزيد من كمية الدم والمواد المغذية التي تصل إلى المشيمة وطفلك. بالإضافة إلى أن الدورة الدموية الجيدة تساعد على تقليل التورم المحتمل والدوالي في ساقيك والبواسير، هذا ما يؤكده الأطباء والاختصاصيون، من بداية حديثهم، ويفيدونك بهذه المعلومات الأخرى عن طرق النوم للحامل حسب الترتيب حسب كل شهر

كيف يمكنني النوم براحة أكثر أثناء الحمل؟

لتحقيق هذه الرغبة، التي تتمناها كل الحوامل، عليك اتباع الشروط الآتية:

1 - حافظي على ثني ساقيك وركبتيك، وضعي وسادة بين ساقيك لتخفيف الضغط الواقع على ظهرك.

2 - إذا وجدت أنك تعانين من مشاكل في آلام الظهر، استخدمي وضعية “SOS”، وحاولي أيضاً وضع وسادة تحت بطنك.

3 - إذا كنت تعانين من حرقة المعدة أثناء الليل، فحاولي دعم الجزء العلوي من جسمك بالوسائد.

4 - في أواخر الحمل، قد تشعرين بضيق في التنفس. حاولي الاستلقاء على جانبك أو دعمك بالوسائد.

قد لا تبدو هذه الاقتراحات مريحة تماماً، خاصة إذا كنت معتادة على النوم على ظهرك أو بطنك، لكن جربيها. قد تجدين أنها مفيدة، لكن ضعي في اعتبارك أنه لا يجوز لك البقاء في طريقة نوم واحدة طوال الليل، وأن تناوبي الطرق، فهو أمر جيد.

ما هي طرق النوم أثناء الحمل التي يجب أن أتجنبها؟

النوم على ظهرك

يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في آلام الظهر والتنفس والجهاز الهضمي والبواسير وانخفاض ضغط الدم، ويسبب انخفاض الدورة الدموية لقلبك وطفلك. يحدث هذا نتيجة لنمو بطنك على الأمعاء والأوعية الدموية الرئيسية (الشريان الأورطي والوريد الأجوف). يمكنك أيضاً أن تصابي بانقطاع التنفس أثناء النوم أثناء زيادة وزنك.

النوم على بطنك

عندما تكونين في مرحلة متقدمة من الحمل، يصبح ثدياك أكثر ليونة ويستمر بطنك في النمو، ما يجعل النوم على بطنك غير مريح. قد يساعدك استخدام وسادة على شكل كعكة الدونات (مع وجود ثقب في المنتصف) على النوم بشكل مريح على بطنك.

أسباب عدم الراحة

خلال فترة الحمل، قد تجدين نفسك تتصارعين في السرير وتحاولين الحصول على الراحة قبل النوم. عندما تكونين حاملاً، يمر جسمك بمجموعة متنوعة من التغييرات ما يجعل طرق نومك المعتادة غير مناسبة لك، ومن أسباب عدم الراحة:

زيادة حجم البطن؛

ألم في الظهر؛

حرقة في المعدة؛

ضيق في التنفس؛

الأرق.

المزيد من الخطوات للنوم بشكل أفضل أثناء الحمل

1 - تجنبي الكافيين، وحاولي ألا تشربي القهوة أو الشاي التي تحتوي على الكافيين بعد الساعة 3 مساءً.

2 - اشربي الكثير من الماء طوال اليوم، ولكن قللي من شربه قبل ساعتين من موعد النوم حتى لا تضطري إلى الاستيقاظ والذهاب إلى الحمام.

3 – مارسي الرياضة لمدة 30 دقيقة. حيث تساعدك التمارين الرياضية على النوم بشكل أفضل، لكن لا تمارسيها قبل أربع ساعات من وقت النوم.

4 – مارسي أنشطة الاسترخاء، فقد يساعدك الحمام الدافئ أو تدليك القدم أو الكتف على الاسترخاء.

5 – احرصي على بقاء غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة في الليل، سيساعدك ذلك على النوم والاستمرار في النوم.

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