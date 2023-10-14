9 فوائد لتخصيص وقت لنوم الطفل على بطنه وخطوات يجب اتباعها

يُعد الاستلقاء على البطن جزءاً أساسياً من نمو الرضيع، وبخاصة الأطفال حديثو الولادة؛ لأنه يسهم في تطوير مهاراتهم الحركية. يساعد وقت الاستلقاء على البطن على بناء العضلات والتنسيق اللازم للتدحرج والوصول إلى الأشياء والحبو والتجول والمشي والاستكشاف. كما يوفر وقت الاستلقاء على البطن فوائد مختلفة لنمو الطفل وتطوره بشكل عام. لكل أم، إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي ما يجب فعله وما يجب عدم فعله في وقت الاستلقاء على البطن لحديثي الولادة؛ من أجل سلامتهم وراحتهم وتقليل المخاطر.

متى تبدئين وقت الاستلقاء على البطن مع المولود الجديد؟

يُعد وقت الاستلقاء على البطن نشاطاً أساسياً لحديثي الولادة؛ لأنه يعزز نموهم البدني ويقوي عضلاتهم. في الأسبوع الأول بعد عودة الطفل إلى المنزل من المستشفى، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ببدء وقت الاستلقاء على البطن، ومع ذلك يفضل الانتظار حتى يسقط الجذع السري.

ومع ذلك، يجب ألا تدفعي طفلك إلى القيام بالاستلقاء على البطن إذا كان منزعجاً. في البداية، قد تكون جلسات الاستلقاء على البطن قصيرة ومتكررة، وتدوم من 2 إلى 3 دقائق فقط، عدة مرات يومياً. يمكنك إطالة كل جلسة تدريجياً مع نمو طفلك وشعوره براحة أكبر.

حتى عمر شهر واحد، تكفي جلستان أو ثلاث جلسات يومياً، دقيقة واحدة في كل مرة وزيادة الوقت اليومي بمقدار 10 إلى 15 دقيقة.

للرُّضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وشهرين يجب أن تكون من 30 إلى 60 دقيقة حتي عمر 3 أشهر، ويمكن استهدف قضاء 60 إلى 90 دقيقة على البطن للأطفال بعمر 4 أشهر فما فوق.

نصائح لقضاء وقت ممتع وآمن خلال نوم الرضيع على بطنه

خلال الأشهر القليلة الأولى من حياة الرضيع، يُعد الاستلقاء على البطن نشاطاً بالغ الأهمية؛ لأنه يساعد في تطوير العضلات وتعزيز المهارات الحركية. إليكِ أهم نصائح لقضاء وقت ممتع وآمن خلال نوم الرضيع على بطنه.

1. البدء في أقرب وقت ممكن

يمكن عادةً بدء وقت الاستلقاء على البطن خلال الأيام القليلة الأولى من ولادة الطفل. يساعد التعرض المبكر لوقت الاستلقاء على البطن على تطوير عضلات الرقبة والظهر والكتف. كما أنه يساعد في منع تسطح الجزء الخلفي من رأس الطفل.

ومع ذلك، استشيري طبيبك قبل البدء بالاستلقاء على البطن، خاصة إذا كانت هناك أي صعوبات في أثناء المخاض أو الولادة.

2. يجب تقديم وقت الاستلقاء على البطن ببطء

بدلاً من التسرع، حاولي وضع الطفل على بطنه تدريجياً عندما يكون في حالة يقظة ويحصل على راحة جيدة. ابدئي بجلسات قصيرة مدتها من 2 إلى 5 دقائق، وعندما يشعر طفلك بمزيد من الراحة، يمكنك إطالة الوقت تدريجياً.

3. مراقبة الطفل من كثب

عندما يقضي طفلك وقتاً على بطنه، لا تدعي طفلك بمفرده؛ فقد يشعر بالتعب أو عدم الراحة أو يتدحرجون على وجوههم عن طريق الخطأ، ما يزيد من خطر الاختناق.

أيضاً إذا بدأ الطفل في إثارة الضجة أو ظهرت عليهم علامات الانزعاج؛ فجربي طرقاً أخرى لجعل الأمر أكثر متعة بالنسبة له. قومي بتغيير البيئة المحيطة، واستخدام ألعاب مختلفة، أو تغيير مدة الجلسات وتكرارها.

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4. سطح ثابت

لتشجيع النمو العضلي الصحيح؛ ضعي طفلك على سطح مستوٍ وصلب. السطح المثالي دافئ وجاف وثابت. يجب تجنب استخدام الوسائد أو المراتب الناعمة؛ لأنها تزيد من احتمالية الإصابة بـمتلازمة موت الرضع المفاجئ بسبب الاختناق.

كما يُعد وقت الاستلقاء على البطن مع طفلك على صدرك فكرة جيدة. ما عليك سوى الاستلقاء، ثم وضع طفلك فوقك. سيستمتع الطفل بوقت الاستلقاء على البطن عندما يكون قريباً منك؛ فإن وجودك ومشاركتك في أثناء وقت الاستلقاء على البطن سيجعل الأمر أكثر متعة وتحفيزاً لطفلك.

5. الألعاب المناسبة لعمر الطفل

لجعل طفلك يرفع رأسه ويمد يده ويطور مهاراته الحركية، ضعي ألعاباً أو أشياء مشرقة وآمنة للأطفال في متناول يده. بالإضافة إلى المساعدة في النمو البدني؛ فإن وقت الاستلقاء على البطن يحفز الدماغ والحواس. يُعد فهم معالم وقت الاستلقاء على البطن أمراً مهماً؛ لأنه يسمح للآباء بتقديم الألعاب المناسبة لعمرهم. يمكن للألعاب ذات الأنسجة أو الأصوات أو الألوان الزاهية المثيرة للاهتمام أن تعزز تجربة الطفل الحسية أيضاً.

6. تجنب القيام بوقت البطن لفترة طويلة

وقت الاستلقاء على البطن يجب أن يكون تدريجياً. كما يجب عدم وضع الطفل على بطنه عندما يكون جائعاً أو متعباً حيث يتبع الأطفال جدولهم الزمني، وعادةً ما تكون الأم قادرة على معرفة متى يكونون جائعين ومتى يفضلون أخذ قيلولة، وعدم محاولة قضاء وقت على البطن خلال هذا الوقت.

7. لا تضعي الطفل على البطن بعد الرضاعة مباشرة

عندما تمنحين طفلك وقتاً على البطن بعد الرضاعة، يمكن أن يزيد من فرص بصق الطفل للحليب. تأكدي من أنك أعطيت الطفل الوقت الكافي؛ حتى يستقر الطعام. يُوصَى بالانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل.

8. عدم إجبار الطفل

يجب عدم إجبار الطفل إذا كان لا يريد النوم على بطنه؛ فقد يحتاج الأطفال إلى النمو مع قدر من الاستقلالية. يجب الحفاظ على هدوئك، وحاولي مرة أخرى لاحقاً، والتأكد من أن البيئة سلمية ومريحة.

9. تجنب تقييد حركات الطفل

الغرض الرئيسي من وقت الاستلقاء على البطن ليس أن يلعب طفلك أو يستريح، بل تطوير مهاراته الحركية وتنسيق عضلاته. يجب التأكد من عدم وجود أي أشياء يقيد حركة الطفل ويجعل من الصعب عليه التحرك بحرية.

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