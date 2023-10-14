9 آثار جانبية لماء جوز الهند أثناء الحمل

على الرغم من الفوائد الغذائية العديدة لتناول الحامل لكوب ماء جوز الهند خلال فترة الحمل؛ فإن تناول كوب واحد منه يومياً قد لا يسبب أي ضرر، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب العديد من مشاكل الحمل الصحية الأساسية، في ما يلي وفقاً لموقع «هيلث لاين» الآثار الجانبية لماء جوز الهند خلال فترة الحمل.

1. زيادة خطر الإصابة بتسمم الحمل

يُعد تسمم الحمل هو أحد مضاعفات الحمل الخطيرة المحتملة التي تؤدي في النهاية إلى إتلاف الأعضاء الداخلية مثل الكلى والكبد. إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب، يمكن أن يكون تسمم الحمل قاتلاً لكل من الأم والجنين.

يظهر هذا عادةً بعد الأسبوع العشرين من الحمل. ويتميز بارتفاع ضغط الدم، حتى في النساء الحوامل اللاتي كان ضغط دمهن طبيعياً.

لذلك؛ يجب على النساء الحوامل اللاتي لديهن تاريخ من تسمم الحمل الامتناع عن الإفراط في تناول ماء جوز الهند.

. الحساسية

يمكن أن يسبب ماء جوز الهند الحساسية، وتشمل الأعراض الطفح الجلدي وآلاماً في المعدة والقيء ومشاكل في التنفس وتورم في الوجه والشفتين.

إذا كان لديك حساسية من جوز الهند؛ فمن الأفضل الابتعاد عن ماء جوز الهند في أثناء الحمل. تذكري أن الحمل ليس الوقت المناسب للتجربة.

3. الحاجة المتكررة للتبول

تناول الكثير من ماء جوز الهند يزيد من كثرة التبول؛ ما يسبب الانزعاج للأمهات الحوامل. كما إن تناول أكثر من الكمية المطلوبة من ماء جوز الهند في أثناء الحمل يمكن أن يجعلك تتبولين أكثر فأكثر، ويضع عبئاً إضافياً على الكُلَى.

4. قد يتعارض مع الجراحة

في حالة إجراء عملية قيصرية سيمنعك الأطباء من شرب ماء جوز الهند «بكثرة» قبل أسبوعين من الجراحة؛ وذلك لأن ارتفاع نسبة البوتاسيوم والصوديوم في ماء جوز الهند قد يتداخل مع التحكم في ضغط الدم قبل وبعد الجراحة. كوب واحد من ماء جوز الهند يحتوي على 252 ملغ. من الصوديوم. يمكن أن يكون هذا مصدر قلق كبير للنساء الحوامل اللاتي يعانين من مشاكل في القلب وضغط الدم.

لذا؛ إذا كنتِ تعانين من حمل شديد الخطورة، وكان هناك احتمال متزايد لحدوث عملية قيصرية؛ فمن الأفضل الحد من تناوله طوال فترة الحمل والامتناع عن تناول ماء جوز الهند في نهاية الحمل.

5. زيادة فرص الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم

الإفراط في تناول ماء جوز الهند في أثناء الحمل يسبب العديد من المضاعفات، وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم الذي يسبب الضعف المفاجئ والدوار لدى الأمهات الحوامل، ويمكن أن يؤدي فرط بوتاسيوم الدم الحاد إلى وفاة الجنين داخل الرحم وتمزقه؛ لذلك من المهم الحد من تناوله في أثناء الحمل.

6. خفض ضغط الدم

يمكن لماء جوز الهند أن يخفض ضغط الدم، فإذا كنت تتناولين أدوية لخفض ضغط الدم؛ فإن شرب ماء جوز الهند يمكن أن يضاعف آثاره، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، ويزيد من فرص الإغماء والسقوط، وزيادة فرص موت الجنين.

7. نسبة عالية من السكر

كوب واحد من ماء جوز الهند يحتوي على نحو 6.25 غراماً من السكر؛ لذلك، يجب تجنب تناول ماء جوز الهند أو الحد منه بالنسبة للأمهات الحوامل المصابات بسكري الحمل أو اللاتي لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل.

8. خصائص ملينة قوية

يُعتبر ماء جوز الهند مليناً طبيعياً؛ فهو علاج ممتاز لمشاكل الإمساك، ومع ذلك، فإن التناول الزائد لماء جوز الهند يمكن أن يؤدي إلى تأثير ملين كبير على الجهاز الهضمي للأم الحامل.

على الجانب الآخر الكثير من ماء جوز الهند قد يؤدي إلى تفاقم متلازمة القولون العصبي، أو قد يسبب اضطراباً في المعدة لدى الأمهات الحوامل.

9. ليس بديلاً من شرب الماء

يُعد شرب ماء جوز الهند في أثناء الحمل علاجاً ممتازاً عند حدوث الإسهال والقيء؛ لأنه يرطب الجسم، ويحمل العديد من العناصر الغذائية المفيدة في أثناء الحمل. ومع ذلك، ماء جوز الهند ليس بديلاً من شرب الماء في أثناء الحمل، وعليك الالتزام بتناول 8 إلى 12 كوباً من الماء يومياً بغض النظر عن كمية ماء جوز الهند التي تتناولينها.

قد يهمك أيضا:

8 فوائد مثبتة لزيت جوز الهند أثناء الحمل

ماسك القهوة وزيت جوز الهند للشعر