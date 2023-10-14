أسباب تساقط الشعر عند المراهقين ونصائح لتقليله

يُعد تساقط الشعر مشكلة شائعة قد يواجهها الكثيرون خلال سن المراهقة إلى جانب ظهور البثور وحب الشباب، وعلى الرغم من أن حب الشباب والبثور له العديد من العلاجات مثل تغيير غسول الوجه؛ فإن مشكلة تساقط الشعر أكثر صعوبة في العلاج، فقد تتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر عند المراهقين، ويجب على الأمهات تحديد السبب من أجل تحديد طريقة العلاج المناسبة والحفاظ على كثافة شعر أطفالهن وحيويته، في ما يلي وفقاً لموقع «بولد سكاي» الهندي؛ أسباب تساقط الشعر لدى المراهقين.

1. عدم التوازن الهرموني

يعاني المراهقون من الكثير من التغييرات الهرمونية خلال مرحلة البلوغ التي لا يستطيع مقاومتها مثل تساقط الشعر وأمراض الجلد والتغيرات في المزاج، وتؤثر التغيرات الهرمونية في كلا النوعين، من البنات والأولاد على حدٍّ سواء، إلا أنها تُعتبر من أكثر أسباب تساقط الشعر عند البنات.

2. سوء التغذية

يُعد سوء التغذية السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر لدى المراهقين؛ لأنهم لا يتغذون بشكل صحيح. كما تُعد الحاجة إلى الفيتامينات والمعادن مهمة جداً؛ حيث يحتاج الجسم إلى المزيد من البروتينات والكالسيوم والمعادن، ليظل نشيطاً ومستعداً للقيام بأنشطته اليومية؛ لأنه في المقابل عندما لا يحدث ذلك بشكل صحيح فإنه يؤثر في الجسم بطرق مختلفة مثل تساقط الشعر والسمنة والنحافة الشديدة وضعف العظام.

3. تساقط الشعر الوراثي

يطلق على تساقط الشعر الوراثي أحياناً الثعلبة الأندروجينية، بحيث يرث المراهق جينات تتسبب في تقلص بصيلات الشعر وتوقف نمو الشعر في النهاية، ويمكن أن يبدأ التساقط في وقت مبكر من سن المراهقة.

4. طرق عناية خاطئة بالشعر

يمكن أن تتسبب العلاجات التي تستخدم مواد كيميائية، مثل صبغ الشعر، أو التمليس، أو التجعيد؛ في تلف الشعر أو تساقطه مؤقتاً، ويمكن أن يحدث الأمر نفسه عند استخدام الكثير من الحرارة على الشعر خلال تصفيفه.

على الجانب الآخر يُعد هوس نتف الشعر من أسباب تساقط الشعر خلال فترة المراهقة، ويُعد هذا رهاباً نفسياً لدى الطفل أو المراهق، ويمكن القيام عادة بشد الشعر للتخفيف من التوتر لديه.

5. أمراض الغدة الدرقية

يمكن أن يلاحظ المراهقون المرضى بالغدة الدرقية تساقطاً كثيفاً وترققاً في شعر فروة الرأس، كما يمكن أن تؤدي عدوى فروة الرأس إلى ظهور مناطق متقشرة وملتهبة في فروة الرأس أحياناً؛ ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

7 نصائح حول كيفية الحد من تساقط الشعر خلال فترة المراهقة

1. تدليك فروة الرأس

قد يتسبب عدم اهتمام المراهقين بصحة الشعر إلى تساقطه؛ لذا، فإن أخذ 5 إلى 6 دقائق من اليوم وتدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند يغذي فروة الرأس، لأنه يمنح فروة الرأس العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر، ويساعد أيضاً على الاسترخاء والتخلص من التوتر الذي يمكن أن يكون سبباً لتساقط الشعر.

2. ماسك البيض واللبن الرائب

كل من البيض واللبن الرائب أكثر غنًى بمضادات الأكسدة التي تساعد فروة الرأس على الحصول على البروتين الذي تحتاجه. يعمل هذا المزيج أيضاً على التخلص من الدهون التي تلتصق بفروة الرأس، كما يساعد ماسك ماء الأرز في تقليل الأطراف المتقصفة ويغذي الشعر أيضاً.

3. تناول الفيتامينات

يجب على المراهق أن يهتم بعدد الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يتناولها كل يوم؛ لأن التغذية السليمة للجسم تحافظ على صحة الشعر، لذا يجب على المراهقين تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والحديد، والبروتينات وتجنب الوجبات السريعة؛ من أجل الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من التساقط.

4. النوم لساعات كافية

غالباً ما يواجه المراهقون الذين يعانون من الأرق مشكلة تساقط الشعر؛ لأن عدم اتباع نمط نوم مناسب يؤدي إلى التوتر والإجهاد الذي يسبب تساقط الشعر. لذا؛ فإن النوم في الوقت المحدد والنوم لساعات كافية سيؤدي إلى التقليل من تساقط الشعر.

5. الحفاظ على رطوبة الجسم

يجب على الطفل المراهق تناول 2 إلى 3 لترات من الماء للحفاظ على صحة الهضم وتنظيف الجسم من السموم وتقليل تساقط الشعر.

6. تجنب استخدام مجفف الشعر

في الوقت الحاضر، يستخدم المراهقون في كثير من الأحيان أجهزة التجفيف مثل مجفف الشعر ومكواة فرد الشعر؛ ما يؤدي إلى تعرض الشعر للحرارة بشكل متكرر وتساقط الشعر.

7. عدم تمشيط الشعر المبلل

عندما يكون الشعر مبللاً، تكون فروة الرأس ضعيفة؛ لذا يُنصح بتجنب تسريحات الشعر التي تتطلب شد الشعر إلى الخلف من أجل تصفيفه؛ إذ تؤدي هذه الطرق إلى إضعاف الشعر وتساقطه.

قد يهمك أيضا:

نصيحتان من طبيب لإيقاف تساقط الشعر بسرعة

فوائد بذور الحلبة للشعر وكيفية استخدامها لتطويل ومنع تساقط الشعر