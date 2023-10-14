أفضل الألعاب لطفل عمره 3 سنوات

الألعاب هي المدرسة التعليمية الأولى لكل طفل. يتعلم الأطفال الكثير من الأطفال الآخرين، وربما هذا هو السبب وراء تعلقهم بهذه الألعاب منذ سن صغيرة. من الشاحنات إلى أدوات المطبخ، هناك أنواع مختلفة من الألعاب المتاحة للأطفال. لكن يجب على الآباء التأكد من تعريف أطفالهم بالنوع المناسب من الألعاب. في هذا الموضوع سوف نستكشف نوع الألعاب التي يجب أن يلعب بها الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، كما ينصحك الخبراء والمتخصصون.

مجموعة أنشطة التلوين

قومي بإهداء طفلك مجموعة أنشطة تلوين تحتوي على أقلام ملونة ومخططات صور وقرطاسية أخرى. ابدئي بحزمة صغيرة، وبعد ذلك حسب الاهتمام الذي أظهره طفلك، يمكنك تقديم المزيد من الهدايا له لكن لا تعطيه الدهانات، ولكن بدلاً من ذلك أعطيه أقلام التلوين التي لن تسبب الفوضى.

ألعاب المكعبات للبناء

ستكون مكعبات البناء البسيطة خياراً ممتازاً لهدية طفلك. لكن علمي طفلك أن يضعها فوق الأخرى ويبني برجاً عالياً. يشجع هذا النشاط الإبداع والمهارات الحركية الدقيقة والتطور المعرفي حيث يقوم الأطفال بتكديس وفرز وإنشاء هياكل مختلفة.

اللعب بعجينة الصلصال

عرّفي طفلك على الآلات الموسيقية وشجعيه على العزف عليها. تسمح الآلات مثل الدفوف والطبول والأكسيليفون للأطفال باستكشاف الإيقاع والصوت. تساعد الألعاب التي تصدر أصواتاً عند الضغط عليها أو هزها في الاستكشاف الحسي.

مجموعات اللعب التخيلي

يعد هذا أحد أكثر أنواع الألعاب المتوفرة في السوق للأطفال وربما يكون الأكثر شعبية بين أنواعه منذ أجيال. مجموعات الدمى مثل أدوات المطبخ أو مجموعات الطبيب أو مجموعات الأدوات تشجع على لعب الأدوار الخيالية.

الحيوانات المحشوة

الأطفال يعشقون دمى الدببة! تعرّف هذه الألعاب الأطفال على عالم الحيوان وتعليمهم عن الأنواع المختلفة من الأنواع الموجودة في العالم. تتوفر في السوق حيوانات محشوة بأنواع مختلفة. فهي ناعمة ورقيقة ويسهل على الأطفال التعامل معها.

نصائح عند شراء الألعاب لطفل عمره 3 سنوات

1 - أثناء شراء الألعاب للأطفال، تأكدي من اختيار الألعاب المناسبة لعمرهم، والمتينة، والمصنوعة من مواد غير سامة.

2 - اشتري الألعاب القابلة للغسل، لأن الأطفال يميلون إلى وضع كل شيء في أفواههم.

3 - تأكدي من أن الألعاب ذات حجم أكبر وأخف وزناً.

4 - راقبي أطفالك دائماً عندما يلعبون بألعابهم.

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