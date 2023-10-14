شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الالتهابات المهبلية ضرورة لتجنب العدوى للزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بالالتهابات المهبلية تشعر المرأة المصابة بألم يصعب تحمله، ويجب علاج الأمر تجنبًا للتعرض للمضاعفات، وأوضح الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في جامعة عين شمس، أبرز الأعراض وطرق العلاج والوقاية من الالتهابات المهبلية.

وأشار استشاري النساء، إلى أن الكثير من النساء تصبن بالالتهابات المهبلية التي تجعلها غير قادرة علي ممارسة العلاقة الزوجية، وتعرضها الإصابة بحرقان شديد، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، ولذا يجب علاج هذه الأعراض على الفور.

وأضاف راشد، أن بعض السيدات يتعرضن للإصابة بالتهابات المهبلية نتيجة لاستخدام أدوات شخصية لسيدة أخرى كالفوط، وأيضًا من خلال الزوج أثناء العلاقة الحميمة فربما يكون حامل للالتهابات التي تنقل للزوجة.

أعراض الالتهابات المهبلية

وقدم استشاري النساء أبرز وأهم الأعراض الخاصة بالالتهابات المهبلية، ومنها:

- ظهور رائحة كريهة.

- نزول إفرازات مهبلية كثيرة يصاحبها اللون الأصفر.

- الرغبة الملحة في الحكة المهبلية.

- الشعور بألم شديد أثناء العلاقة الحميمة.

- ألم في البطن شديد.

علاج الالتهابات المهبلية

وأضاف أن العلاج يكمن في أخذ بعض المضادات الحيوية، واستخدام غسول محدد، وأخذ علاجات للطفيليات.

هل يمكن انتقال الاتهابات المهبلية للزوج؟

وعن حقيقة سهولة نقل الالتهابات المهبلية للرجل، أشار أحمد، إلى أن الالتهابات المهلبية التي تصاب بها المرأة يسهل انتقالها للرجل لأنها طفيليات ويمكن أن ينتقل هذا المرض من الزوجة إلى الزوج بشكل سريع.