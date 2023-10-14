شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مسالك: كثرة التبول المصاحب بالحرقان عند النساء يتنبأ بالالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض عدد من السيدات لخطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية لديهن وهن أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌدوى اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎل، وهذا يرجع إلى عدة أسباب أبرزها دخول البكتيريا إلى المسالك البولية عن طريق مجرى البول وتبدأ في التكاثر في المثانة.

ﻋدوى اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ ھﻲ ﻋدوى ﺗﺻﯾب أي ﺟزء ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺑوﻟﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻣﺛﺎﻧﺔ واﻟﺣﺎﻟب واﻹﺣﻠﯾل واﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮭﺎ، وﺗﺷﻣل اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ.

أعراض التهاب المسالك البولية عند النساء

ومن جانبه قال الدكتور عمر الصغير، أستاذ المسالك البولية بكلية طب جامعة قنا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أعراض التهاب المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية عند النساء والتى تشمل إلحاحًا قويًا ومتكررًا للتبول وإحساسًا مؤلمًا وحرقة عند التبول.

وذكر الاستشارى أن أعراض التهاب المسالك البولية لدى السيدات تعتمد على العمر والجزء المصاب بالعدوى من المسالك البولية.

وبالنسبة للأعراض الشائعة عن المرض:

رغبة ملحة ومتكررة للتبول.

بول عكر أو رائحة كريهة ويمكن ان يحتوى على الدم.

ألم أو حرقان عند التبول.

الغثيان والقيء.

الأم فى البطن.

ألم فى عضلات.

بالإضافة إلى أن النساء الذين لديهن قسطرة بولية قد يعانين فقط من الحمى كأحد الأعراض.

وأشار أستاذ المسالك الى أن هناك أعراضًا أخرى لالتهاب المسالك البولية الحادة عند النساء، وتحدث على شكل عدوى مفاجئة الكلى، ما يعرضهن إلى الأم فى أعلى الظهر والجانب وارتفاع فى درجة الحرارة ورجفة وقشعريرة، وإرهاق بالجسم، بالإضافة إلى تغيرات ذهنية وفى هذه الحالة يجب استشارة طبية على الفور، بالاضافة إلى ظهور عدوى فى المثانة متماثلة على شكل انخفاض فى درجة الحرارة ما تؤدى بالسيدة إلى الإصابة بالضغط وتشنج فى البطن وأسفل الظهر.