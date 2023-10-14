دراسة جديدة تُحذر من خطورة التعرض للإضاءة الليلية يؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات العقلية

القاهرة - الخليج 365
حذرت دراسة علمية جديدة استرالية من خطورة التعرض المتزايد للإضاءة الليلية ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، مثل القلق وتوتر ما بعد الصدمة.
وحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية، ونشرت في مجلة "الصحة العقلية الطبيعية"، فقد أجرى فريق البحث "أكبر تحليل مقطعي حتى الآن" حول الضوء والنوم والنشاط البدني والصحة العقلية.
وقد شارك فيه أكثر من 86 ألف شخص، ليظهر زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30 في المائة، لدى الأشخاص المعرضين لكميات عالية من الضوء في الليل، بينما انخفض لدى المشاركين الذين تعرضوا لكميات كبيرة من الضوء خلال النهار بنسبة 20 في المائة.
كما لاحظت الدراسة نتائج مماثلة بالنسبة لسلوكيات إيذاء النفس، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب القلق المعمم، وتوتر ما بعد الصدمة.
وأشارت الدراسة إلى أن تجنب الضوء في الليل والسعي إلى ضوء النهار يمكن أن يكون طريقة فعالة وغير دوائية لتحسين الصحة العقلية.
ووضح شون كاين، المسؤول عن مشروع البحث والأستاذ المشارك في جامعة موناش الأسترالية، أن نتائج الدراسة جاءت متسقة عندما نأخذ بعين الاعتبار العمل بنظام المناوبة، والنوم، ونمط الحياة الحضري أو القروي والصحة القلبية.
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