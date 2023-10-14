شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء في التغذية يكشفون عن أفضل 8 مشروبات تعزز امتصاص فيتامين D في الجسم وتحسن صحة العظام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء في التغذية ، عن عدد من الأطعمة والمشروبات التي تعزز امتصاص فيتامين D في الجسم وتحسن صحة العظام .

ومن هذه الأطعمة والمشروبات ، وفقا لصحيفة Times of India :

اقراء ايضاً :

1. الحليب

ويٌعطى الحليب للأطفال والكبار لما يحتويه من دهون صحية ومحتواه العالي من الكاليسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام.

2. عصائر الخضراوات الورقية

تشتمل الخضراوات الورقية بشكل طبيعي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، مما يساعد على امتصاص فيتامين D ويحسن صحة العظام.

3. مرق العظام

يمكن أن يساعد تحضير مرق العظام مع لحم الضأن أو أرجل الضأن أيضًا على تعزيز المناعة وتحسين صحة العظام.

4. عصير الطماطم

كما أن تناول عصير الطماطم بكميات معتدلة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة العظام ، لكن يجب مراعاة أن الإفراط في تناول عصير الطماطم ربما يزيد من خطر الأوكسالات، مما قد يترتب عليه تعرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

5. عصير التوت والزبادي

إن الجمع بين التوت، الغني بمضادات الأكسدة، ومحتوى البروبيوتيك والكالسيوم الموجود بنسب عالية في الزبادي، يساعد على تحسين صحة العظام.

6. عصير البرتقال المدعم

يشتهر عصير البرتقال بمحتواه الغني بفيتامين C بشكل طبيعي، والذي يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D.

7. شاي الأعشاب

يحتوي شاي الأعشاب مثل شاي نبات القراص، وهو ما يُعرف باسم النعناع البلدي في بعض البلدان، على معادن تدعم صحة العظام.

8. عصير اللوز والحليب والتمر

يعد عصير اللوز والحليب والتمر اللذيذ مصدرًا رائعًا للكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تحسين صحة العظام.

