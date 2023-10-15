شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المحفزات تؤدى إلى زيادة آلام التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر



الإجهاد القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي مزمن يسبب في المقام الأول الألم والالتهاب والتصلب في المفاصل، وحجم الأشخاص المتأثرين بهذا الاضطراب يستدعي ضرورة الوعي بالمسببات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بهذا الألم، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.الإجهاد

عندما تشعر بالتوتر، يفرز جسمك هرمونات التوتر التي يمكن أن تزيد الالتهاب والألم وتصلب المفاصل. يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء دائمًا على التحكم في التوتر حتى لا يصبح مزمنًا بدرجة كافية، ويمكنك تجربة التأمل وتمارين التنفس العميق واليوجا لتخفيف التوتر في حياتك.

النوم غير الكافيقلة النوم الجيد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، "عندما تنام، تقوم بإنتاج كل تلك المواد الكيميائية في الدماغ التي تحتاجها لتشعر بالتحسن". إذا لم تحصل على قسط من الراحة، فلن يكون لديك كل هذه الهرمونات الجيدة. لذلك قد يكون من الصعب التعامل مع ألمك.

الخيارات الغذائية"أحد أهم التغييرات في نمط الحياة هو اعتماد نظام غذائي غير التهابي يساعد في الحفاظ على أنسجتك محمية وقوية،" وتجنب السكريات والكربوهيدرات البسيطة والأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة.

الإجهاد الزائد وقلة النشاطمن الواضح أن الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يضغط على المفاصل. ولهذا فإن معظم المشاكل المتعلقة بالمفاصل، وخاصة المشاكل المتعلقة بالركبة، تحدث في سن الشيخوخة. ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث الشيخوخة، فإن عدم النشاط ضار بنفس القدر. و أهمية إدراج التمارين الرياضية في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي أصبحت ضرورية.

العوامل البيئيةيشير الخبراء إلى أن المحفزات البيئية، مثل الطقس البارد أو الرطوبة، يمكن أن تؤثر على الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي بشكل مختلف. يجد بعض الأشخاص أن درجات الحرارة الباردة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل، بينما قد يعاني البعض الآخر من عدم الراحة المتزايدة في الظروف الرطبة.