شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل الضغوط النفسية والاكتئاب أبرزها الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الضغوط النفسية والاكتئاب من المشاعر السلبية التي يتعرض لها البعض، وتتسبب في تغير حياة الشخص المصاب بها بشكل سلبي، فلا يستطيع النوم ولا المناقشات كثيرا، ولا ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وحول ذلك صرح الدكتور خالد جودت، استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، بأن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من شعورهم بالطاقة السلبية، والاكتئاب، وتزيد من إفراز هرمون السعادة، ومنها:

-الشوكولاتة:

تقضي على الشعور بالاكتئاب وتقلل من حده بسبب أنها تزيد من إفراز هرمونات السعادة بالجسم.

-الموز:

يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين "ب"، وهم عناصر تعمل علي الشعور بالسعادة، والحد من الإصابة بالاكتئاب.

-جوز الهند:

جوز الهند مليء بالدهون، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك، وثبت أنه يحتوي على الجليسريدات الثلاثية متوسطة الحلقات تعمل على التقلل من القلق والاكتئاب.

-الحليب ومشتقاته:

أطعمة غنية بعنصر الكالسيوم، الذي يعمل على زيادة الشعور بالفرحة والسعادة بالجسم، ولذا تناول كوب من الحليب في الصباح، وأيضا اعمل على تناول الأجبان في المساء.

-السبانخ:

غنية بنسبة عالية من فوليك أسيد والحديد، وهذه العناصر تساهم بشكل كبير في الحصول على السعادة والراحة النفسية.

-القهوة:

استهلاك القهوة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

-مشروب الكاكاو:

يتسبب في زيادة الشعور بالسعادة الشديدة، وهذا الأمر يرجع إلى العناصر التي يحتوي عليها هذا المشروب، ولذا لا تتردد في تناول كوب من مشروب الكاكاو في المساء للحصول على صحة نفسية خالية من الاكتئاب.