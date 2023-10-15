شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية للحفاظ على بشرتك من الجفاف في ظل تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف البشرة يعد من الحيل التي تظهر عند التعرض لتقلبات الطقس، وخلال هذا التقرير ستتعرف على أفضل وأهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة البشرة، ولذا قدمت الدكتورة نهي على استشاري الجلدية في قصر العيني أهم النصائح الطبية للحفاظ علي صحة البشرة، ومنها:

تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ علي صحة ونضارة البشرة، وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية.

وضع المرطبات الطبيعية

تعد من أهم الطرق التى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على نعومة البشرة ويمكن إستخدامها عقب الإستحمام مباشرة مع ضرورة إستخدام مقشرات البشرة الطبيعية والتى لا يتدخل بها أى مواد كيماوية.

وضع ماسك طبيعي

يمكنك وضع اللوز المطحون بالإضافة وتناول الماء بكميات وفيرة مع تناول العصائر الطبيعية كالبرتقال والليمون ، وخاطهم ووضعهم هذه الحيلة جيدة للحفاظ علي صحة البشرة.

الإكثار من تناول الفواكه الطبيعية

من المعروف أنها تحافظ على صحة الجسم والبشرة ومنها البرتقال والتفاح والعنب وغيرها من الفواكه المفيدة للجسم.

زيت الزيتون

إضافة زيت الزيتون علي الطعام يساعد فى الوقاية من أثار الشيخوخة المبكرة التى تهدد بشرتك.

المكسرات

المكسرات لها الكثير من الفوائد الهامة لمحاربة مشاكل البشرة والتجاعيد .

الألياف

تناولها كالبروكلى والسبانخ والبقدونس لها دور كبير في الحفاظ علي صحتك وصحة بشرتك.

أشعة الشمس

يمكنك التعرض لأشعة الشمس المفيدة، فهي تقي من الإصابة أو التعرض للجفاف.