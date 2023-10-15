شكرا لقرائتكم خبر عن تغلب على الرغبة الشديدة فى الطعام باستخدام هذه البدائل الصحية لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جمعية القلب الأمريكية بعض البدائل الصحية لخفض الوزن، بدلا من تناول الأطعمة غير الصحية الدسمة أو الأطعمة المقرمشة التى تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية، موضحة أن مواجهة الرغبة الشديدة في تناول الطعام - وغالبًا ما تكون هذه الرغبة الشديدة مرتبطة بالقوام - مثل شيء كريمي أو مقرمش.



كيف تخفض وزنك ببدائل صحية

القوام الكريمى..

يلعب قوام الطعام دورًا كبيرًا فيما إذا كنا نحب أو نكره بعض الأطعمة، على سبيل المثال، في حين أنك قد لا تحب البازلاء المعلبة الطرية، فقد تتفاجأ أنك تحب البازلاء الطازجة أو المطبوخة.

ولحسن الحظ، فإن تناول الطعام الصحي يشمل الأطعمة بجميع أنواعها وملمسها ونكهاتها، فيما يلي بعض الاقتراحات حول إشباع شهيتك بوجبات خفيفة مغذية ذات قوام متنوع:

الأطعمة الدسمة..

بدلًا من ذلك: على الرغم من أن الآيس كريم قد يتبادر إلى ذهنك أولاً، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الأخرى التي يمكن أن تكون مُرضية تمامًا.

حاول أن تضع الأفوكادو الطازج على خبز الحبوب الكاملة أو ½ ثمرة أفوكادو تؤكل بدون ملعقة، أو أن تقوم بتسخين ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني الكريمية في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ ثم رشها على نصف كوب من الزبادي المجمد قليل الدسم وبدون سكر مضاف، إو اهرس بعض حبات التوت ثم ضعيها في كوب من الزبادي قليل الدسم بدون إضافة سكر.



البدائل الصحية

الأطعمة المقرمشة..

بدلًا من ذلك: تتميز المعجنات ورقائق البطاطس بقوام مقرمش قد ترغب فيه، ولكنها يمكن أن تأتي مع الكثير من الصوديوم الإضافي الذي لا تحتاجه.

حاول مضغ نصف كوب من الحبوب الكاملة، بدون إضافة السكر، أو إضافة المكسرات المقرمشة غير مملحة، أو خبز الحبوب الكاملة المقرمش، أو تناول الفشار العادي، ولإضافة بعض النكهات، جرب التوابل المختلفة مثل القرفة أو التوابل أو الأعشاب المفضلة لديك.

اختار البطاطس الحمراء أو البطاطس البيضاء ولا تفرط في طهيها، تجنب البطاطس الخمرية التي تحتوي على نسبة عالية من النشا مما يجعلها مثالية للبطاطس المهروسة - ولكن أيضًا تجعلها تبدو "دقيقة أو محببة".



بعض البدائل الصحية

السوائل..

قد يبدو الشاي الحلو أو الصودا منعشة، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتخلص من كل تلك السعرات الحرارية الفارغة، يمكن لمشروب قهوة موكا فاخر متوسط ​​الحجم مع الكريمة المخفوقة أن يحتوي على 400 سعر حراري، وذلك قبل إضافة السكر أو العسل، حاول أن تشرب شاي تناول الليمون، يمكنك التحلية بالتوت أو التحلية الخالية من السعرات الحرارية، أضف شرائح الفاكهة إلى كوب واملأها بالصودا، بدلًا من مشروب الموكا الفاخر، اختر قهوة لاتيه صغيرة مصنوعة من حليب خالي الدسم ومغطاة بالقرفة والتي تحتوي على حوالي ربع السعرات الحرارية.

القوام الاسفنجي..

قد تبدو الحلوى الشبيهة بالجيلي أو حتى وجبات "الفاكهة" الخفيفة للأطفال وكأنها متعة إسفنجية في فمك، لكن الخيارات الأخرى تحتوي على المزيد من التغذية.

حاول مضغ العنب الطازج، قم بتجميدها لبضع دقائق للحصول على ملمس ممتع، استخدم فقط نصف كمية السكر أو مُحلي خال من السعرات الحرارية والحليب الخالي من الدهون أو قليل الدسم، تعتبر الطماطم الكرزية والجبن ممتعًة.