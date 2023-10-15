شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر لنظام غذائى صحى للوقاية من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاتحاد الدولى الفيدرالي للسكر"IDF"، إنه لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول، ولكن الأبحاث مستمرة لتحديد مسبباته، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للأشخاص اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقال موقع الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكر: تعد عادات الأكل غير الصحية وأنماط الحياة المستقرة والتي لا تعتمد على الحركة من العوامل الشائعة التي تساهم في تطور مرض السكري من النوع الثاني،وإن هناك أدلة مؤكدة من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والصين والهند واليابان على أن تغييرات نمط الحياة (تحقيق وزن صحي للجسم وممارسة نشاط بدني معتدل) يمكن أن تساعد في منع تطور مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير .

يوصي الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر"IDF" بالنشاط البدني على الأقل ما بين 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، لمدة لا تقل عن 30-45 دقيقة.

تتضمن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 اتباع أسلوب حياة صحي: اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الأطعمة السكرية والمعالجة، يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية لأن السمنة تزيد من المخاطر، حتى إنقاص الوزن بشكل بسيط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأخيرًا، يمكن للفحوصات المنتظمة، وخاصة للأشخاص المعرضين للخطر، اكتشاف العلامات المبكرة لمرض السكري وتأخير أو منع ظهور مرض السكري.

توصيات الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر لنظام غذائي صحي:

1.اختار الماء أو القهوة أو الشاي بدلاً من عصير الفاكهة أو الصودا أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

2.تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الخضار كل يوم، بما في ذلك الخضرات الورقية الخضراء

3.تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا.

4.اختار المكسرات أو قطعة من الفاكهة الطازجة أو الزبادي غير المحلى كوجبة خفيفة.

5. تناول اللحوم البيضاء أو الدواجن أو المأكولات البحرية الخالية من الدهون بدلاً من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

6.احرص على زبدة الفول السوداني بدلًا من الشوكولاتة أو المربى.

7. تناول خبز الحبوب الكاملة أو الأرز أو المكرونة بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز أو المعكرونة.

8. تناول الدهون غير المشبعة (زيت الزيتون، زيت الذرة، أو زيت عباد الشمس) بدلاً من الدهون المشبعة (الزبدة، السمن، الدهون الحيوانية، زيت جوز الهند أو زيت النخيل).