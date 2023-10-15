شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لغسل اليدين.. أمراض يمكنك الوقاية منها بنظافة الأيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم العالمي لغسل اليدين إذا كانت هناك عادة واحدة يمكن أن تنقذك من بعض الأمراض التي تهدد حياتك، فهي غسل يديك بصورة صحيحة، حيث يعد الحفاظ على نظافة يديك أمرًا ضروريًا لدرء الأمراض المعدية والفيروسية والبكتيرية التي يمكن تجنبها

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن لنظافة اليدين المناسبة أن تمنع 50% من الأمراض والالتهابات التي يمكن تجنبها، هل تتذكر أوقات الذروة لفيروس كورونا؟ كيف أنقذنا غسل اليدين ونظافة اليدين من هذا الهجوم الفيروسي القاتل.

كيف يمكن أن تمرض بعدم غسل اليدين؟

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، سوء نظافة اليدين يمكن أن يجعلك تصاب بالمرض، ويجب أن نكون على علم بمدى تأثير غسل اليدين بشكل غير منتظم على صحتنا، ويكون ذلك عن طريق:

أنت تحمل الجراثيم والبكتيريا: قد تعرض نفسك للأوساخ والحطام والأسطح الملوثة والفضلات والفيروسات المحمولة جوًا وما إلى ذلك التي تنتقل إلى يديك وجلدك.

تلمس أنفك وعينيك وفمك بأيدي قذرة: لمس أعضائك الحسية بيديك التي تحتوي على مسببات الأمراض وتسمح لها بالدخول إلى الجسم، أو تتناول الطعام ولا تغسل يديك فإن الجراثيم والبكتيريا تصل بسهولة إلى جسمك.

تدخل نظامك وتؤثر على الأعضاء: بعد دخول مسببات الأمراض إلى الجسم، فإنها تستهدف أعضائك الحيوية أو نقاط ضعفك.

تصاب بالعدوى والأمراض: عندما يتعرض جهاز المناعة للهجوم، فإنك تقع فريسة للعدوى والأمراض.

متى تحتاج إلى غسل يديك؟

يعد غسل اليدين بانتظام عادة جيدة ولكن هناك حالات معينة حيث يجب عليك غسل يديك دون فشل، ولكن يجب غسل يديك في الحالات التالية:

اغسل يديك قبل

طهي اللحم

تناول الطعام

لمس أي جرح مفتوح

استخدام ولمس الأسطح العامة

التعامل مع العدسات اللاصقة

يجب عليك غسل يديك بالصابون بشكل صحيح قبل القيام بالمهام المذكورة أعلاه لأن مسببات الأمراض قد تسبب الالتهابات والأمراض.

اغسل يديك بعد

استخدام المراحيض

تغيير حفاضات الأطفال

لمس الحيوانات

العطس والسعال ومسح الأنف

لمس الأوساخ والتعامل مع القمامة

ما الأمراض التي يمكن الوقاية منها بغسل اليدين؟

يعد الحفاظ على نظافة اليدين أمرًا مهمًا للغاية لضمان الصحة العامة والرفاهية، كما أن غسل اليدين بشكل صحيح يمكن أن يمنع العديد من الأمراض المزمنة والحادة التي لا يعرفها معظم الناس.

الإسهال

الإسهال هي عدوى معوية تسببها الطفيليات، والسبب الرئيسي للإسهال هو تناول الأغذية والمياه الملوثة، في حين أن هذا منتشر عند الأطفال، إلا أن البالغين يمكن أن يصابوا أيضًا بالإسهال، لذا فأن غسل اليدين يزيل جميع مسببات الأمراض من يدك لتقليل خطر الإصابة بهذه العدوى المعوية.

التهاب رئوي

يعد أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال الصغار ويمثل 13% من وفيات الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهو نوع من عدوى الرئة التي يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، غسل اليدين يمكن أن يمنع هذه الحالة عن طريق منع دخول البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي إلى النظام.

التهابات الجهاز التنفسي

نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها هي بعض من التهابات الجهاز التنفسي التي نتعرض لها خاصة خلال الفصول المتغيرة، يمكن أن تنتقل بسهولة إلى بعضها البعض من خلال اللمس، إذا لمست أي سطح استخدمه شخص مصاب بالأنفلونزا، فهذا يجعلك هدفاً سهلاً للفيروس، وبالمثل، فإن مصافحة شخص معرض لأي نوع من العدوى البكتيرية أو الفيروسية يمكن أن تجعلك التالي في الصف. لذلك، غسل اليدين ضروري.

الأمراض المعدية

في الآونة الأخيرة، نشهد انتشار العديد من الأمراض المعدية سواء كان مرض كورونا أو نيباه أو مرضًا موسميًا مثل جدري الماء، يمكنك الوقاية من كل هذه الأمراض ببساطة عن طريق غسل يديك على فترات منتظمة.

التهابات العين

لمس عينيك بأيدي قذرة وملوثة يزيد من خطر الإصابة بالتهابات وأمراض العين، قد يواجه بعض الأشخاص عواقب وخيمة بما في ذلك العمى الجزئي.



غسل اليدين

التهاب الكبد أ

التهاب الكبد هو عدوى خطيرة في الكبد يمكن أن تنتشر بسبب سوء نظافة اليدين، يجب على الشخص المعرض لخطر الإصابة بالتهاب الكبد A التأكد من نظافة اليدين بشكل مناسب للبقاء في مأمن من هذا المرض المزمن.

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

أظهرت الدراسات أن أكثر من 90% من الأشخاص لا يغسلون أيديهم بشكل صحيح ولفترة كافية، وهذا يجعل مسببات الأمراض تبقى على اليدين وتسبب الضرر.

يجب علينا جميعًا اتباع هذه الخطوات لغسل أيدينا بشكل صحيح:

بلل يديك بالماء النظيف

خذ الصابون أو غسل اليدين

افركيه في راحة يدك لمدة 20 ثانية

فرك بين أصابعك وظهر اليدين

شطف بالماء النظيف

جفف يديك بمنشفة نظيفة

تستغرق هذه العملية 30 ثانية ولكنها تستحق القيام بها مع الأخذ في الاعتبار التحكم في الضرر الذي يمكن أن تحدثه. يمكن لهذا الإجراء أن يقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في يديك لتقليل خطر الإصابة بالمرض.