لماذا نتعرق ليلا في الفراش؟ 9 أسباب للتعرق أثناء النوم

بيروت - نادين محمد -

الجميع يتعرقون ومع ذلك، هناك فهناك عدد قليل من الأشخاص الذين يعانون من التعرق أثناء النوم وذلك لأسباب معينة تؤدي إلى التعرق الزائد، خاصة أثناء النوم في الليل.

ما هو التعرق أثناء النوم؟

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التعرق أثناء النوم أو التعرق الليلي هو التعرق المفرط الذي يحدث عادة في الليل فقط. وهو أكثر انتشارًا عند النساء اللاتي قد يتعرضن لمرحلة انقطاع الطمث حيث عادة ما يعاني ما بين 70 إلى 80 بالمائة من النساء من التعرق الليلي بعد انقطاع الطمث بسبب الهبات الساخنة .

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هناك أسباب مختلفة للتعرق الليلي. لذا، إليك 10 أسباب قد تجعلك تتعرقين أثناء النوم، ألقِي نظرة عليها.

1. مكافحة بعض أنواع العدوى

في بعض الأحيان، يميل جسمك إلى زيادة درجة حرارته ميكانيكيًا عندما يتعين عليه محاربة العدوى. ويعد التعرق كثيرًا في الليل علامة على أن جسمك يحارب بعض أنواع العدوى، مثل التهاب الرئة أو السل أو الملاريا. لذا إذا كان تعرقك مفرطًا، فأنت بحاجة إلى مراجعة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تعانين من الحمى.

2. سن اليأس

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تعاني بعض النساء من الحرارة والهبات الساخنة دون التعرق. ومن ناحية أخرى، تتعرق بعض نساء آخريات بشكل مفرط، مما يترك ملابسهن وملاءاتهن مبللة، وهذا ما يسمى بالتعرق الليلي. يعاني أكثر من 70 بالمائة من النساء من الهبات الساخنة والتعرق الليلي خلال مراحل انقطاع الطمث.

3. السرطان

التعرق اثناء النوم مؤشر على الأعراض المبكرة لسرطان الكبد وسرطان العظام. يعد النوع الأكثر شيوعًا من السرطان المرتبط بالتعرق الليلي هو سرطان الغدد الليمفاوية وهو ورم يتطور في الخلايا الليمفاوية عادة ما يشهد العديد من مرضى سرطان الغدد الليمفاوية أن ملابسهم وأغطية نومهم مبللة.

4. الإفراط في ممارسة الرياضة

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يمكن أن يحدث التعرق أثناء النوم أيضًا لدى الأشخاص الأصحاء،فالتعرق أثناء النوم في الليل علامة على الإفراط في أداء التمرينات الرياضية الشاقة.

5. فرط التعرق مجهول السبب

فرط التعرق مجهول السبب هو حالة ينتج فيها الجسم العرق بغزارة دون أي سبب طبي محدد. سوف يشكو الشخص من التعرق الشديد أثناء النوم. قد يكون هناك أو لا يكون هناك تعرق مفرط أثناء ساعات الاستيقاظ. يمكن أن يحدث فرط التعرق أثناء النوم دون سبب في أي عمر، ولكنه شائع في الغالب خلال مرحلة البلوغ المبكر.

6. اضطرابات الهرمونات

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يمكن أن يكون التعرق ليلاً نتيجة لاضطرابات الهرمونات، ونتيجة لذلك، يحدث التعرق أثناء النوم من أجل طرد الجسم من الحرارة الزائدة الوهمية.

7.انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال

حتى الرجال يعانون من الهبات الساخنة والتعرق أثناء النوم الليلي والذي يرتبط لدى الرجال أحيانًا بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. التستوستيرون هو الهرمون الرئيسي لدى الرجال ويبني كتلة العظام والعضلات.

8. نقص السكر في الدم

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نقص السكر في الدم أو نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب التعرق. إذا كنت تعانين من نقص السكر في الدم، فمن المحتمل أن تستيقظين متعبة أو مصابة بصداع شديد. في بعض الأحيان، قد تتعرقين كثيرًا أثناء النوم في الليل لدرجة أن ملابس أو ملاءات السرير قد تصبح رطبة عند الاستيقاظ.

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9. الحالات العصبية

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قد يكون للاضطرابات العصبية تأثير على الدماغ والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى التعرق الزائد لدى الشخص. إذا كان هناك إصابة في النخاع الشوكي أو إصابات في الجهاز العصبي أو التهاب الدماغ واضطرابات الدماغ، فإن ذلك قد يؤدي إلى فرط التعرق أثناء النوم. يمكن أن تسبب الحالات العصبية مثل السكتة الدماغية تعرقًا أثناء النوم أيضاً.

المصدر: هيلث لاين