شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الآيس كريم ورقائق الشيبس يسببان الإدمان مثل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية British Medical journa، أن الأطعمة المصنعة تسبب الإدمان مثل النيكوتين أو المخدرات، وأكثر من 1 من كل 10 أشخاص مدمنون لها، ووفقًا للدراسة التي أجريت في 36 دولة مختلفة فإن 14٪ من البالغين على مستوى العالم، مدمنون لوجبات الهوت دوج والآيس كريم، ورقائق البطاطس والبسكويت، والمشروبات الغازية، والحبوب السكرية، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وقاد التحليل البروفيسورة آشلي جيرهاردت من جامعة ميشيجان الأمريكية، الذي أنشئ سابقًا مقياس ييل للإدمان على الغذاء من خلال تطبيق نفس المعايير التي يستخدمها الخبراء لتشخيص إدمان المواد، وتشمل هذه المعايير الاستهلاك المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه، والرغبة الشديدة، واستمرار تناول الطعام على الرغم من الآثار الصحية السلبية المحتملة.

وكتبت جيرهاردت ومؤلفو الدراسة في تقريرهم الجديد: "أن مزيج الكربوهيدرات المكررة والدهون الموجودة غالبًا في الأطعمة المصنعة له تأثير إضافي على أنظمة مكافأة الدماغ، أعلى من المغذيات الكبيرة وحدها، ما قد يزيد من احتمال الإدمان على هذه الأطعمة".

وقالت المؤلفة: "إن العديد من الأطعمة المصنعة بالنسبة لكثير من الناس تسبب الإدمان، وعندما يعاني الناس من الإدمان على الطعام، فإن ذلك يكون دائمًا تقريبًا بسبب منتجات الجاهزة.

ولكن السبب الدقيق وراء ذلك يظل لغزًا إلى حد كبير بالنسبة للخبراء، الذين يعتقد بعضهم أنه قد لا يكون مكونًا واحدًا هو الذي يجعل الحلوى أو البسكويت إدمان، على عكس النيكوتين الموجود في التبغ بل موانع متعددة.

تميل الأطعمة ذات المصادر الطبيعية إلى احتواء المزيد من الكربوهيدرات أو المزيد من الدهون، ولكن ليس مستويات عالية من كليهما، في حين أن الأطعمة المصنعة لديها مستويات أعلى بشكل غير متناسب من كليهما.

إذا كانت التفاحة تحتوي على 55 سعرة حرارية من الكربوهيدرات وأقل من 2 سعرة حرارية من الدهون، فإن قطعة الشوكولاتة تحتوي على 237 سعرة حرارية من الكربوهيدرات و 266 سعرة حرارية من الدهون.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أيضًا أن الأطعمة السكرية أو الدهنية تجعل البدائل الصحية أقل جاذبية، ويمكن أن يكون لإعادة توصيل الدماغ عواقب مرتبطة بالصحة، مثل الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

يؤدي تناول الأطعمة المصنعة إلى تحفيز اندفاع الدوبامين يتبعه انخفاض مفاجئ، مما يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من الرغبة الشديدة، والحصول على الطعام على غرار ما يحدث لشخص مدمن على الكحول أو المخدرات.