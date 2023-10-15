3 أنواع من الفاكهة الموسمية لمحاربة النفخة وخسارة الوزن

من خلال دمج 3 أنواع من الفاكهة في نظامك الغذائي هذا الخريف، ستكونين مجهَّزة جيداً لمحاربة الانتفاخ، وتعزيز فقدان الوزن الصحي.. اختصاصية التغذية الأميركية شيري برغر، توصي باستهلاك ثلاث فواكه خريفية؛ لمساعدتك على التوقف عن الانتفاخ، مع تعزيز فقدان الوزن: التفاح والرمان والكيوي.. اكتشفي لماذا هذه الفاكهة مفيدة لصحتك.. في السطور الآتية:

1- التفاح

يوفّر التفاح العديد من الفوائد الصحية.. تقول اختصاصية التغذية: "إن قضم تفاحة هشة، يُرضي الحنك والجهاز الهضمي والجسم.. والتفاح غني بالبكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تمتص الماء بسهولة، وتشكّل مادةً هلامية سميكة للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، بشكل صحيح وإشباع المعدة".. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية، ومحتواها العالي من الماء، يجعلها خياراً رائعاً لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

2- الرمان

رغم أن الرمان يتم حصاده في أواخر سبتمبر، إلا أنه يصل إلى ذروته في الخريف، عندما تنضج الثمار تماماً.. فهي غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب واحتباس الماء؛ مما يقلل من الانتفاخ.. "أظهرت الأبحاث أن الرمان يمكن أن يَزيد من مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء".. وتوضح اختصاصية التغذية، أن ثمرة رمان واحدة، توفّر حوالي 11 جراماً من الألياف، والتي توفّر الغذاء (البريبايوتكس) لبكتيريا الأمعاء الصحية (البروبيوتيك)، وتعزز العبور المعوي المنتظم والشعور بالامتلاء.. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذه الفاكهة النابضة بالحياة، منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية.

3- الكيوي

الكيوي فاكهة ممتازة لعملية الهضم.. يعمل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، وخاصة البكتين، كمثخن طبيعي للبراز.. والكيوي منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن؛ مما يجعلها خياراً ذكياً لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في أوزانهم.. تقول اختصاصية التغذية شيري برغر: "إن الدراسات أظهرت أن الألياف الموجودة في الكيوي، يمكن أن تمتص كمية أكبر من الماء؛ مقارنةً ببعض أنواع الألياف الأخرى؛ مما يعزز تماسك البراز وانتظامه والتحكم في الوزن بشكل أفضل".

قد يهمك أيضا:

أغرب طرق التخسيس ستساعدكِ على خسارة الوزن أسرع

دراسة تُحذر من مخاطر تناول أدوية إنقاص الوزن