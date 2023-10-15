كيفية استخدام الشمر البحري للعناية بالبشرة وعلاج مشكلاتها

يعدّ الشمر البحري، من النباتات البحرية المفيدة للعناية بالبشرة، كونه مصدراً ممتازاً لفيتامين "سي" المضاد لشيخوخة الجلد. هذا بالإضافة إلى قدرته القوية على توفير مظهر البشرة الغنية بالكولاجين، والتي ثبت أنها مهمة مثل الريتينول والباكوتشيول البديل للريتينول. ما يفصل شمر البحر عن بدائل الريتينول الأخرى هو خصائص النباتات البحرية المهدئة، إذ ثبت أنها لا تسبب أي التهاب على الجلد، نظراً لمصادره الأخلاقية وفوائده القوية وخصائصه المهدئة، فمستخلص الشمر البحري هو أحد أكثر المكونات الطبيعية الفعالة لاستعادة شباب البشرة. إليك كل ما يجب معرفته عن كيفية استخدام الشمر البحري للعناية بالبشرة.

لماذا الشمر البحري؟

إن مستخلص الشمر البحري يمتاز بخصائص علاجية رائعة للبشرة، فهو يعزز بطريقة أو بأخرى نظام العناية بالبشرة. ينعم ويرطب ويفتح المسام ويحفز إنتاج الكولاجين، ما يقلل من ظهور التجاعيد. وقد ثبت أنه يحفز بروتينات مماثلة للريتينول ويدعم البشرة المستنفدة للكولاجين. ويشير إليه العديد من خبراء الجمال على أنه بديل طبيعي للريتينول ومكوّن سحري يأخذ روتينك للعناية بالبشرة الى مستوى آخر. الى ذلك

الشمر البحري لعلاج جميع أنواع البشرة

لجميع أنواع البشرة: نظراً لاحتواء الشمر البحري على فيتامين "أ" (الشكل الطبيعي للريتينول)، يعتقد أن الشمر البحري أكثر فعالية من نظيره الاصطناعي، لأن الجلد أكثر تقبلاً لمكون طبيعي غير معالج. أولاً، يمكن أن يساعد في تهدئة حب الشباب، لأنه ينظم دوران خلايا الجلد التي تبطن المسام، مما يساعد على تجنب الانسداد. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا ومجموعة كاملة من وظائف الجلد الأخرى لمساعدة بشرتك على البقاء ثابتة وسلسة وصحية. من المعروف أيضاً أن فيتامين "أ"، وهو متعدد المهام، يعمل على توحيد لون البشرة وتقليل فرط التصبغ والبقع الداكنة وندبات حب الشباب.

للبشرة الباهتة والجافة: يحتوي مستخلص الشمر البحري على فيتامين "ج" و"هـ"، اللذان يعملان على تفتيح البشرة وترطيبها. لن يوفر فقط زيادة في مضادات الأكسدة لحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة، ولكنه يقوي طبقة البشرة ويمنع فقدان الرطوبة، ما يمنح بشرتك توهج طبيعي.

للبشرة شابة: مستخلص الشمر البحري هو مصدر غني ببتيدات الأحماض الأمينية، والتي تساعد على تعزيز مستويات الإيلاستين والكيراتين في الجلد، وتنعيم مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وبالتالي شد البشرة.

طرق استخدام الشمر البحري

يدخل الشمر البحري في منتجات العناية بالبشرة، من كريمات الى زيوت وأمصال وأقنعة الوجه.

ويمكنك أيضاً تناول أوراقه أو نقعها في محلول ماء وغسل بشرتك به. أو إضافته الى نظامك الغذائي في السلطات أو الوجبات المطبوخة.

الشمر البحري في سطور

تمّ العثور على الشمر البحري على طول المنحدرات الساحلية والصخور وفي المناطق الرملية. وشاع صيته في الطهو والطب البديل لآلاف السنين. في الطب، استخدمت النباتات البحرية بشكل شائع لخصائص التطهير المهدئة عند هضمها، مما يساعد على تقليل نزلات البرد ومشاكل الجهاز الهضمي.

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