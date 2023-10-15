شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة يمنية تخفض ضغط الدم وتقيك من السرطان والربو و7 امراض اخرى ..المفاجأة بسعرها الرخيص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعَدّ الموز من أكثر الفواكه استهلاكاً في العالم، والاكثر انتشارا في اليمن ويُزرع في ما لا يقِل عن 107 دول، وهو يوفر العديد من الفوائد الصحية؛ حيث يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، والتقليل من فرصة حدوث السرطان، والربو، وغيرها من الفوائد الصحيّة التي سنذكرها في هذا المقال، كما سنذكر المخاطر الصحيّة المُحتملة المرتبطة بتناول الموز.

ومن فوائد الموز يوفر الموز ليس فقط تقوية القدرة الجنسية للرجل بل وهناك 7 من الفوائد الصحيّة لجسم الإنسان، ونذكرُ منها الآتي:

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التعزيز من صحّة القلب: إذ يُنصَح الأفراد الّذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدّم بزيادة تناول الأغذيّة الغنيّة بالبوتاسيوم، والذي يُساعِدُ على توازن سوائل الجسم، من خلال تقليل كمية السوائل في الدم، ممّا يقلل من مستويات الضغط.

المحافظة على صحة الدماغ: إذ يُعَدُّ الموز مصدراً لفيتامين ب6 المُهمّ لوظائف الدّماغ وتطوّره خلال فترة الحمل، كما أنّه يحتوي الموز على الحمض الأميني التريبتوفان (بالإنجليزية: Tryptophan) الضروريّ لصناعة الناقل العصبي السيروتونين المعروف بهرمون السّعادة.

المساعدة على النوم: إذ يحتوي الموز على الميلاتونين، وهو الهرمون الّذي يُساعِد على النّوم في الجسم. مصدرٌ لمُضادات الأكسدة: حيث يحتوي الموز على مُضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وفيتامين ج، والتي تقوِّي جهاز المناعة؛ إذ إنّها تحمي من الضّرر الّذي تُسبِّبه الجذور الحرّة (بالإنجليزيّة: Free radicals) الّتي تعدُّ من العوامل المُسبِّية للسّرطان، كما يُعَدُّ فيتامين ج أحد العناصر المُهمّة في عملية صناعة الكولاجين في الجسم الّذي يُحافظ على صحّة البشرة ونضارتها.

غذاءٌ مفيدٌ للرياضيين: إذ يمكن أن يُقلّلُ تناول الموز من الشدّ العضليّ المُرتبط بالتمارين الرياضيّة، كما أ