شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرخطير جداً من الاطباء في كل انحاء العالم عن الزيت القديم الذي يتم بيعه وشراؤه بالشارع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن ظاهرة بيع الزيت القديم المستخدم أصبحت منتشرة في العديد من المناطق حول العالم، وهذا الأمر يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة. فالزيت القديم المستخدم يمكن أن يحمل مخاطر كبيرة للأفراد الذين يتعاملون معه، سواء كانوا يستخدمونه في الطهي أو في العديد من الاستخدامات الصناعية الأخرى. في هذا المقال، سنستعرض التأثير الضار لهذه الظاهرة على الصحة ونوجه تحذيرًا قويًا من شراؤه واستخدامه.



اسباب تحذير الاطباء من شراء واستخدام الزيت القديم المستخدم

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يجب فهم أن الزيت القديم المستخدم قد يتعرض للتلوث بشكل كبير بالمواد الضارة مثل السموم والبكتيريا والفطريات. هذا يعني أنه عندما تستخدم هذا الزيت في الطهي أو في تحضير الأطعمة، يمكن أن تتعرض لمخاطر مرضية خطيرة مثل التسمم الغذائي. هذه المخاطر لا تقتصر على مشكلات معوية بسيطة، بل يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة تشمل التسمم البكتيري والتسمم الفطري.استخدام الزيت المستخدم سابقا يؤدي إلى السرطان والوفاة

ثانيًا، يحتوي الزيت القديم على مواد تكون قد تحللت بسبب التخزين السيء والتعرض للهواء والحرارة المرتفعة، وهذا يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة مثل الأكسدة والدهون المؤكسدة. هذه المركبات تعتبر عوامل خطرة تسبب تلفًا للأنسجة وتساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ثالثًا، يجب التنبيه إلى أن استخدام الزيت القديم المستخدم في الطهي يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات مسرطنة عند تسخينه بدرجات حرارة عالية. هذه المركبات السامة تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض السرطان.