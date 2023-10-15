شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الصداع المستمر عديدة أبرزها تناول المسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني معظم الناس من الصداع من وقت لآخر، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع لعدة أيام، فقد تكون مصابًا بصداع يومى مزمن ومستمر، قد تكون تعاني من الصداع اليومي المزمن إذا كان الصداع يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر وتعاني منه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الصداع المستمر، بحسب موقع gradyhealth.

أسباب الصداع المستمر

لا أحد يعرف سبب معاناة بعض الأشخاص من الصداع المستمر، وتشمل الحالات التي قد تسبب ذلك ما يلي:

- التهاب أو مشاكل أخرى في الأوعية الدموية داخل الدماغ وحوله.

-السكتات الدماغية، حيث تنسد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

-الالتهابات، بما في ذلك التهاب السحايا.

-ارتفاع أو انخفاض الضغط داخل الجمجمة.

-أورام الدماغ.

-إصابات في الدماغ.

-الإفراط في استخدام مسكنات الألم.

أنواع الصداع المستمر

وهناك أربعة أنواع من الصداع المستمر تشمل:

-الصداع النصفي المزمن، يمكن أن يؤثر على جانب واحد أو كلا الجانبين من رأسك، ويكون لديك إحساس بالخفقان، ويسبب ألمًا متوسطًا إلى شديدًا.

يمكن أن يسبب أيضًا الغثيان أو القيء أو كليهما. يميل الناس إلى أن يكونوا حساسين للضوء والصوت أثناء نوبات الصداع هذه.

الصداع التوتري المزمن. تميل هذه إلى التأثير على جانبي رأسك، وتسبب ألمًا خفيفًا إلى متوسطًا، وتنتج ألمًا يشبه الضغط أو الشد ولكن ليس الخفقان.

الصداع اليومي المستمر الجديد. تحدث هذه الأعراض فجأة، عادةً عند الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من الصداع. غالبًا ما تؤثر على جانبي الرأس، وتسبب ألمًا يشبه الضغط أو الشد وينتج عنه ألم خفيف إلى متوسط.

الشقيقة المستمرة. تؤثر هذه الأعراض على جانب واحد فقط من الرأس، وتستمر بدون فترات خالية من الألم، وتنتج طفرات من الألم الشديد، وترتبط بواحد أو أكثر مما يلي:

-تمزق أو احمرار العين على الجانب المصاب من الرأس.

-احتقان الأنف أو سيلان الأنف.

-تدلي الجفن أو تضيق حدقة العين.

-الإحساس بعدم الراحة.

الوقاية من الصداع المزمن

في حين أن سبب هذا الصداع غير واضح، تشير الأبحاث إلى أنه يمكنك القيام ببعض الأشياء للمساعدة في الوقاية من الصداع المزمن - أو على الأقل تقليل شدته:

-تجنب مسببات الصداع. تتبع الأشياء التي يبدو أنها تسبب الصداع، بما في ذلك الأطعمة التي تتناولها والأنشطة التي تقوم بها والبيئة التي يحدث فيها الصداع. إذا تمكنت من تحديد مسببات الصداع لديك، فيمكنك محاولة تجنبها.

-لا تبالغ في استخدام الدواء. إن استخدام أدوية الصداع أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يزيد من تكرار وشدة الصداع. إذا كنت تتناول الدواء لفترة طويلة، بعض الأدوية لا يمكن إيقافها بشكل مفاجئ.

الحصول على نوم جيد يحتاج معظم البالغين إلى سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلاً. من الأفضل الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم. إذا كان لديك مشكلة في النوم، راجع الطبيب.

تناول وجبات صحية وتجنب الأطعمة والمشروبات التي يبدو أنها تسبب الصداع. إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من السمنة.

احصل على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. النشاط البدني يمكن أن يحسن صحتك الجسدية والعقلية ويقلل من التوتر. بعد موافقة طبيبك، اختر الأنشطة التي تستمتع بها، مثل المشي أو ركوب الدراجات.

-الحد من التوتر. الإجهاد هو أحد الأسباب الشائعة للصداع المزمن. جرب تقنيات تقليل التوتر، مثل اليوجا أو التأمل.

-قلل من الكافيين. تشمل بعض أدوية الصداع الكافيين لأنها يمكن أن تساعد في تقليل آلام الصداع. ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع. حاول تقليل الكافيين أو التخلص منه.