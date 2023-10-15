10 فوائد لزيت الياسمين العطري للحامل والمرضع

يعد زيت الياسمين من الزيوت العطرية التي يتم استخراجها من العديد من أنواع الزهور المختلفة، مثل الياسمين، فهو يحتوي على عوامل طاردة للغازات ومضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب للمرأة الحامل، ومع ذلك يجب تجنب الجرعات الكبيرة إذا كانت لديك حساسية منه فمن الأفضل تجنب استخدامه، يجب استشارة طبيبك في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو مواجهة مشاكل متعلقة بالهرمونات، حيث يؤثر زيت الياسمين على الهرمونات بسبب تأثيره على الاستروجين مما قد يؤدي إلى زيادة تدفق الدم نحو منطقة الحوض، وحدوث العديد من المضاعفات للعديد من النساء الحوامل، إليك وفقاً لموقع بولد سكاي فوائد مدهشة لزيت الياسمين العطري أثناء الحمل والرضاعة.

1. تخفيف آلام العضلات

قومي بتدليك زيت الياسمين العطري على العضلات المؤلمة للحصول على راحة سريعة لأنه يقلل الألم والالتهاب بسرعة، حيث يحتوي زيت الياسمين العطري على مادة تدعى لينالول (Linalool)، وهي مادة كيميائية تلعب دوراً مهماً في تخفيف آلام العضلات؛ وذلك لخصائصها المضادة للالتهابات والتشنجات .

يمكنك خلط زيت جوز الهند مع بضع قطرات من زيت الأرجان وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع 5 أو 6 قطرات من زيت الأرجان، ثم أضيفي 3 إلى 5 قطرات من زيت الياسمين. يتمتع زيت جوز الهند بقوام رائع للتدليك، كما يعمل زيت الأرغان على تسريع عملية الامتصاص.

2. تقليل آلام المخاض

زيت الياسمين العطري يشجع ويسهل الولادة ويقلل من آلام المخاض، ويتم ذلك من خلال تدليك زيت الياسمين المخفف على أسفل الظهر والخاصرتين عند الشعور ببدء آلام المخاض علاوة على ذلك، فإنه يمكن أن يقوي الانقباضات ويختصر الوقت الذي تستغرقينه خلال الولادة.

على الجانب الآخر يساعد زيت الياسمين أيضاً في التئام الجروح مما يجعل عملية التعافي أقل إيلاماً و فترة ما بعد الولادة أقصر أيضاً.

3. يعزز صحة البشرة

يتمتع زيت الياسمين بخصائص مضادة للفيروسات وللندبات، وتساعد في الحصول على بشرة أكثر نضارة والتخلص من أي بكتيريا تسبب حب الشباب.

يمكنك مزج بعض زيت الياسمين مع زيت الجوجوبا وتطبيقه على الجلد. يمكنك أيضاً إضافة زيت الياسمين إلى منظف الوجه المفضل لديك.

يمكنك وضع أيضاً قطرة من زيت الياسمين على طرف إصبعك أو قطعة قطن وضعيها مباشرة على البثرة، فخصائص الياسمين المضادة للبكتيريا والجراثيم ستخلصك منها بسهولة.

4. تحسين المناعة ومكافحة الالتهابات

يساعد زيت الياسمين في التخلص من البكتيريا والفيروسات الضارّة الموجودة على الجلد وداخل الجسم، من خلال تطبيقه على الأجزاء المصابة من الجلد، ولكن يجب التأكد من تخفيفه باستخدام زيت ناقل أولاً، ويمكن أيضاً غسل ملابس الأم والطفل ببضع قطرات من زيت الياسمين للتخلص من البكتيريا والفيروسات.

5. تخفيف أعراض ما بعد الحمل

يساعد زيت الياسمين في التعافي أسرع بعد الحمل، لأنه يخفف القلق والاكتئاب والتهاب وآلام العضلات، كما يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات ويخفف من علامات التمدد والندبات.

6. تعزيز صحة الرحم

يساعد زيت الياسمين العطري على ترطيب الرحم والتحكم في إفراز الهرمونات التي تزيد من قوة الرحم وصحته عن طريق التحكم في مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

7. إدرار الحليب

يمكن أن يساعد تطبيق زيت الياسمين في المساعدة على إدرار الحليب أثناء الرضاعة، ويقلل في الوقت نفسه من احتمالات تكوٌّن التكتلات بالثدي.

يمكنك استخدام زيت الياسمين الأساسي كمنشط، وذلك عن طريق إضافته إلى الماء الساخن وتغطيس المنشفة ووضعه على الثديين، كما أنه مفيد في مقاومة الأورام وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

8. الوقاية من الاكتئاب والقلق

زيت الياسمين من الزيوت العطرية التي تقلل الشعور بالاكتئاب والقلق. وجدت الأبحاث أن مركب الجابا الكيميائي الموجود في الياسمين له تأثير إيجابي على الخلايا العصبية حيث إنه يخفف التوتر.

يمكنك تطبيق بضع قطرات من الزيت في جهاز تعطير المنزل، ويمكنك أيضاً وضع قطرة من زيت الياسمين على معصميك، فقد تساعد خصائصه المهدئة على التقليل من الشعور بالقلق وتخفيف من حدة التوتر بشكل سريع.

9. التخلص من علامات التمدد

تشعر معظم النساء بالقلق بشأن علامات التمدد، ويعمل زيت الياسمين بشكل رائع على التقليل من علامات التمدد، لذا يمكنك تدليك القليل من زيت الياسمين على المناطق التي بها علامات تمدد وسوف تتفاجئين بمدى سرعة تلاشيها. يمكنك استخدامه مباشرة أو مزجه مع زيت ناقل مثل، الأرغان، أو الجوجوبا، أو اللوز الحلو، أو جوز الهند.

10. معالجة الأرق

يساعد زيت الياسمين في تعزيز النوم الهادئ بفضل خصائصه المضادة للتشنج والمهدئة. ما عليك سوى نشر زيت الياسمين العطري ووضعه في غرفة نومك، أو يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت في ماء استحمام دافئ.

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