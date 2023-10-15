شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. الحمل فوق الـ40 يتسبب فى ولادة جنين مشوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يُقال للنساء إنه من الأفضل إنجاب الأطفال قبل سن 35 عامًا، لتجنب حدوث تشوهات عند الجنين، ولكن تشير البيانات إلى خلاف ذلك.

أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن المعتقد السائد عند الكثير من السيدات أن تأخير سن الزواج يأتي معه تأخير أيضًا ولادة طفل في سن صغيرة، وبالتالي فإن مع وصول المرأة لسن الأربعين عاما يصحبهم العديد من المشاكل المتعلقة بولادة جنين به تشوهات.

وأضاف استشاري النساء والتوليد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نسبة ولادة جنين مشوه في السيدات فوق الـ 40 عامًا نسبة صغيرة جدًا، فوفقًا للدراسات فأن نسبة التشوه 1 كل 250 حالة، معنى ذلك أن هما 249 طفلاً يولدون بصحة جيدة، وبالتالي هذا لا يدعى القلق، بالإضافة إلى ذلك فأن نسبة ولادة طفل مشوه تعتمد على الحالة الصحية للأم خاصة اللاتى يعانين من أمراض مزمنة مثل أمراض الضغط والقلب والسكر.

وأكد استشارى النساء بأن دراسات سابقة أكدت على أن النسبة الأعلى من السيدات فوق سن الـ 40 يلدن أطفال يتمتعن بصحة جيدة لأنهم يكونون أكثر حرصا وخوفا على أطفالهم بشكل كبير، بالإضافة إلى استقرار الحتهم المادية.