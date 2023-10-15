شكرا لقرائتكم خبر عن من التعب المستمر إلى ضعف الجهاز المناعي.. تعرف على الأعراض الجسدية للاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف الاكتئاب بإحساس مستمر بالحزن ونقص شديد في الاهتمام بالأشياء والأنشطة التي كنت تستمع بها في السابق، ويمكن أن يكون له أيضًا تأثيرعلى قدرتك على التفكير والتذكر وتناول الطعام والنوم.

وفقًا لموقع "thehealthsite"، من الطبيعي أن تشعر بالحزن على أحداث الحياة، مثل فقدان الوظيفة أو الطلاق، ومع ذلك، فإن الاكتئاب يختلف عن اليأس العام، فيما يلي بعض العلامات الجسدية للاكتئاب التي يجب أن تكون على دراية بها.

1. التعب المستمر

يعد الشعور بالتعب أو الإرهاق بشكل غير عادي على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من النوم من الأعراض الجسدية الشائعة للاكتئاب، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تعطيل أنماط النوم، مما يؤدي إلى الأرق والنعاس المفرط أثناء النهار.

2. التغيرات في الشهية والوزن

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على عادات الأكل، مما يسبب فقدان الشهية، أو على العكس من ذلك، الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، يمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثيرات ملحوظة على وزن جسم الشخص وصحته العامة.

3. الأوجاع والآلام

غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بالاكتئاب عن أعراض جسدية غير مفسرة مثل الصداع وآلام الظهر وآلام العضلات، الألم المزمن يمكن أن يكون سببا ونتيجة للاكتئاب.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن ربط مشاكل الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والتشنجات والتغيرات في عادات الأمعاء بالاكتئاب، يمكن أن يؤثر التوتر والاضطراب العاطفي على الاتصال بين الأمعاء والدماغ.

5. تباطؤ الحركة والكلام

يمكن أن يسبب الاكتئاب تباطؤًا جسديًا، مما يجعل المهام اليومية تبدو وكأنها عمل روتيني، قد يتحدث الأشخاص المصابون بالاكتئاب أيضًا بشكل أبطأ وتقل تعبيرات الوجه.

6. التغيرات في أنماط النوم

يمكن أن يكون الأرق أو فرط النوم (النوم الزائد) من أعراض الاكتئاب، فيمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى تفاقم أعراض الاكتئاب ونوعية الحياة بشكل عام.



اعراض الاكئتاب

7. تغيرات الشعر والجلد

قد يلاحظ الأشخاص المصابون بالاكتئاب تساقط الشعر أو تراجع صحة بشرتهم وأظافرهم، غالبًا ما ترتبط هذه التغييرات بالتوتر وإهمال الرعاية الذاتية.

8. الإهمال الذاتي الجسدى

يمكن أن يظهر عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة كعلامة جسدية على الاكتئاب، ويمكن أن يساهم هذا في دورة من تدني احترام الذات والعزلة.

9. الشكاوى الجسدية غير المبررة

قد يؤدي الاكتئاب إلى شكاوى جسدية غامضة ومستمرة، مثل الدوخة أو ألم في الصدر، وقد تؤدي هذه الأعراض إلى الخضوع إلى تقييمات طبية متعددة قبل التعرف على ارتباطها بالاكتئاب.

10. ضعف جهاز المناعة

وفقًا للطب النفسي، فإن أمراض الاكتئاب المستمرة طويلة الأمد والتغيرات في خلايا الدم، بالإضافة إلى التغيرات في شكل الخلايا المناعية ووظيفتها، الاكتئاب لفترة طويلة يمكن أن يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.