شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى الإصابة بالسكتات الدماغية.. منها صعوبة التحدث وتنميل الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية هى حالة طبية طارئة يتضرر فيها الدماغ بسبب انقطاع إمدادات الدم، وهناك إشارات تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية منها صعوبة فى الرؤية، وتنميل فى الزراع، وتنميل الوجه، وبجانب صعوبة فى الفهم، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

قالت المنظمة العالمية فى تقرير لها إن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية سوف تزيد بنسبة 50٪ من 6.6 مليون في عام 2020 إلى 9.7 مليون في عام 2050.لذلك يجب علينا معرفة العوامل التى تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى نستطيع إنقاذ 4 من كل 10 أشخاص يموتون بالسكتة الدماغية .

كما أشارت المنظمة الى أن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية مرتبطة بالتدخين بين من تقل أعمارهم عن 65 عاما. ومن هنا، من المهم معرفة أعراض وعوامل الخطر للسكتة الدماغية من أجل الوقاية منها.

إشارات تدل على إصابتك بخطر السكتة الدماغية

يشعر الشخص بالتنميل في أحد جانبي الجسم مثل الوجه أو الذراع أو الساق، كما يعاني الشخص من ارتباك مفاجئ، ويواجه صعوبة في التحدث، ويواجه صعوبة في فهم الكلام ، وصعوبة الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.

عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بالأوعية الدموية، مما يزيد من فرصة حدوث انسدادات أو تمزقات.

يمكن أن يرتفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب العديد من الاضطرابات والحالات الطبية الأساسية، هذه الاضطرابات لديها القدرة على التسبب في جلطات دموية، مما قد يؤدي إلى سكتة دماغية إقفاريه، أو يمكن أن تضعف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى سكتة دماغية نزفية.

الوقاية من السكتة الدماغية

1.تعد الوقاية من السكتة الدماغية أمرًا بالغ الأهمية ويمكن تحقيقها من خلال مجموعة من خيارات نمط الحياة الصحي والرعاية الطبية الاستباقية، عامل الخطر الأكثر أهمية للسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يجب التركيز على إدارته والسيطرة عليه.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

3.اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مفيدًا في الحفاظ على وزن صحي وخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

4.يوصى بالحد من استهلاك الكحول، وخفض مستويات التوتر، وفحص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم إذا لزم الأمر.

5.شرب الكثير من الماء، والاطلاع على التاريخ الطبي لعائلتك، والحصول على المساعدة فورًا إذا شعرت بأعراض السكتة الدماغية.