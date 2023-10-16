شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وراء الإصابة بهشاشة العظام.. أبرزها نقص الكالسيوم وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام هى حالة تتسبب فى ضعف حالة العظام وتكون عرضة للكسر حتى مع الإجهاد البسيط، وتواجه النساء قابلية أكبر لعظام ضعيفة أو هشة مقارنة بالذكور، خاصة مع وصولهن إلى منتصف العمر لأن التقلبات الهرمونية التي تحدث أثناء انقطاع الطمث تساهم في فقدان كثافة العظام، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes .

يعانى العديد من الناس من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام سوى كانوا أطفال أو كبار السن أو الشباب، ويرجع ذلك نتيجة عدة أسباب منها عامل وراثى، وأيضًا مسألة سوء التغذية، ويوضح هذا التقرير أعراض وطرق الوقاية من انخفاض كثافة العظام.

أكد الأطباء ضرورة معالجة عدم كفاية تناول الكالسيوم وفيتامين د على الفور فى الجسم، لتجنب العواقب المحتملة مثل انخفاض الحركة والكسور وتدهور صحة الأسنان، بينما يجب على النساء أن يكن يقظات عندما يتعلق الأمر بالعلامات المبكرة لفقدان العظام وإجراء فحوصات منتظمة لكثافة العظام، خاصة بعد بلوغ الستين من العمر.

أسباب انخفاض كثافة العظام

1. التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

2. التقدم الطبيعي للعمر والعوامل الوراثية، بجانب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يسبب انخفاض كثافة العظام.

3.النشاط البدني غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام، حتى الاستخدام المطول لبعض الأدوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام.

4.يمكن أن تساهم حالات مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ومتلازمات سوء الامتصاص وأمراض الكلى المزمنة في انخفاض كثافة العظام.

تحدث الكسور نتيجة شائعة لانخفاض كثافة العظام لأنها تجعل العظام أكثر ضعفاً وهشاشة، ويمكن أن تحدث هذه الكسور في العمود الفقري أو الورك أو العظام الأخرى، ترتبط آلام الظهر الشديدة بانخفاض كثافة العظام في العمود الفقري.



