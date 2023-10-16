شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى الكافيين يعطل دورة نومك.. اعرف 5 طرق لتقليل تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع أن يرغب الناس في تناول فنجان من القهوة أو الشاي بين الحين والآخر، ومع ذلك، فإن الاعتدال في تناوله خاصة خلال النصف الأخير من اليوم أمر مهم للحصول على نوم سليم يؤدى إلى مجموعة الصحية، وإليك طريقة التحكم في تناول الكافيين، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes". وجبة الإفطاربدء يومك بوجبة إفطار متوازنة تشمل البروتين والألياف وبعض الدهون الصحية يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الحاجة الفورية للكافيين، إن الترطيب بكوب من الماء يعيد ترطيب جسمك بعد النوم ليلاً، ما يجعلك أقل اعتمادًا على الكافيين للاستيقاظ. الجدولة الإستراتيجيةيستمر مفعول الكافيين فى الجسم حوالي 3-5 ساعات، ما يعني أنه يمكن أن يبقى في نظامك لفترة من الوقت، تجنب تناول الكافيين في وقت متأخر جدًا من اليوم لمنعه من التدخل في نومك

البدائل العشبيةيمكن أن يكون شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع أو الزنجبيل بدائل ممتازة خالية من الكافيين، فهي لا تقدم مجموعة متنوعة من النكهات فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية محتملة مثل الاسترخاء ودعم الهضم. التحكم في الحصصانتبه إلى أحجام الحصص، خاصة مع مشروبات الطاقة التي يمكن أن تحتوي على مستويات زائدة من الكافيين، اختر أحجام أكواب أصغر أو شارك قهوة كبيرة مع صديق إذا كنت تريد الاستمتاع بها دون المبالغة في ذلك تدقيق الكافيين يمكن أن يوفر الاحتفاظ بمذكرات الكافيين رؤى قيمة حول كيفية تأثير الكافيين على جسمك، لاحظ الوقت وكمية الكافيين المستهلكة، وتتبع مدى تأثيرها على مستويات الطاقة، والمزاج، وأنماط النوم، يمكن أن يساعدك هذا السجل في تحديد الأنماط وإجراء التعديلات على كمية الكافيين التي تتناولها حسب الحاجة.

تذكر أن الأمر كله يتعلق بالعثور على ما يناسبك بشكل أفضل، ويمكن أن تساعدك هذه الأساليب الشخصية على الاستمتاع بالكافيين بطريقة تدعم صحتك المثالية.