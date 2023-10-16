شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عظام يوصى مرضى النقرس بتقليل تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى عدد من الأفراد من مرض النقرس الذى يعتبر التهابًا كيميائيًا نتيجة ترسب بلورات حمض البوليك، وكان يسمى في الماضي داء الملوك لأنه كان يصيب به الشخص نتيجة كثرة الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء الغنية بأملاح حمض البوليك، وذلك وفقًا لما أكده الدكتور إبراهيم حرب استشاري عظام والعمود الفقري، ومدير المركز التخصصي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وقال استشاري العظام إن النقرس هو عبارة عن التهاب مفصلي يصيب مفاصل الجسم خاصة المفاصل الطرفية مثل صابع القدم الكبير، ويحدث النقرس نتيجة زيادة نسبة أملاح البوليك فى الدم وترسيبها فى مفاصل الجسم .

كما أشار الدكتور ابراهيم حرب الى أعراض الاصابة بمرض النقرس والتي شملت ألمًا شديدًا فى المفاصل، احمرار فى المفاصل، تورم المفاصل الطرفية، بالإضافة الى تحديد فى حركة المفصل المصاب، مشيرًا الى أن الرجال أكثر عرضه بخطر الإصابة بمرض النقرس من السيدات نتيجة زيادة أملاح البوليك .

أوصى الاستشاري مرضى النقرس بتقليل تناول اللحوم الحمراء، والحد من تناول الفول واللوبية والفاصوليا، وضرورة شرب السوائل بكثرة والمياه، بجانب الإبتعاد عن أكل الجمبرى، والإبتعاد أيضًا عن القهوة والشاي .

وتحدث الطبيب الى ضرورة أجراء فحوصات وتحاليل طبيبة للشخص التى يعانى من الم المفاصل، ولو ظهرت نسبة التحليل أعلى من 7 فى النقرس، فيبدأ المريض مرحلة العلاج عن طريق الادوية لمنع ترسيب الأملاح والالتهابات .