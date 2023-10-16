 من فقدان الوزن إلى علاج السكري.. فوائد ماء التين المجفف لصحتكِ 

بيروت - نادين محمد - الفواكه الجافة هي وجبة خفيفة مذاقها طيب وفوائدها كثيرة. من الزبيب إلى التمر والتوت، هناك الكثير من الفواكه الجافة المتوفرة في السوق. ولكن من أكثر الفواكه المجففة شعبية هو التين.

ثمرة التين تُستخدم لعلاج مشاكل صحية مختلفة مثل مشاكل القلب وعسر الهضم والتهاب الحلق وغيرها، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها إضافة جيدة لنظامكِ الغذائي. في حين أن التين مفيد لصحتك، فإن ماء التين يمكن أن يكون أكثر فائدة لصحتك.



فوائد صحية لماء التين المجفف:



1. يساعد على فقدان الوزن



بالنسبة لشخص يحاول إنقاص وزنه، ي ماء التين يعد إضافة جيدة لنظامكِ الغذائي. فهو غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة ما يعني تناول كمية محدودة من السعرات الحرارية. شرب ماء التين في الصباح على معدة فارغة يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر مهم لمساعدتكِ على إنقاص الوزن.

ماء التين يساعد على إنقاص الوزن- المصدر freepik



2. مفيد لعملية الهضم



إذا كنت تعاني من مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، يمكن أن يكون ماء التين بمثابة ملين طبيعي يساعد على تعزيز عملية الهضم. كما أنه مصدر جيد للألياف، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتجنب الإمساك. تناول التين يساعدكِ على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك. لذلك، فإن تناول ماء التين يساعد في تجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

3. يساعد على خفض مستويات السكر في الدم



ماء التين يحتوي على خصائص تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ امتصاص السكر في الجسم، ويمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم. وينصح أيضًا لمرضى السكري أن يشربوا في الصباح على معدة فارغة.

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4. يعزز صحة القلب



يعتبر ماء التين مصدراً غنياً بالبوتاسيوم المعروف بخصائصه المفيدة للقلب. يعد ارتفاع ضغط الدم أ أحد أكبر أسباب الإصابة بأمراض القلب. يساعد تناول كمية كافية من البوتاسيوم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، مما يقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

5. يعزز المناعة

يساعد ماء التين، الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، على تقوية جهاز المناعة. يقوم الجهاز المناعي القوي بإعداد الجسم لمحاربة العدوى ومنع الأمراض.

ماء التين - المصدر freepik

6. يمنحك بشرة مشرقة



ماء التين يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد بشرتكِ على أن تكون صحية ومتوهجة. يحتوي على خصائص تحمي بشرتكِ من التأثيرات السلبية للجذور الحرة، مما يعزز صحة البشرة.

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كيفية تحضير ماء التين؟



من السهل جدًا تحضير ماء التين. كل ما تحتاجيه هو نقع حبتين في كوب واحد من الماء والاحتفاظ به طوال الليل. قومي بتصفية الماء وشربه في الصباح لتحصل على جميع فوائده السابق ذكرها.